Израиль будет лечить раненых украинских военных

11 августа, 16:50
Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)

Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)

Израиль будет лечить украинских бойцов, а при необходимости будет протезировать украинских военных.

Об этом стало известно во время встречи мэра Киева Виталия Кличко и посла Израиля Михаэля Бродского в четверг, 11 августа.

Израиль также согласился принимать украинских детей с онкологией.

Видео дня
Читайте также:
«Мы раздробим Украину, чтобы ты потеряла родину». Как «русский мир» травит украинцев за рубежом — история активистки из Израиля

«Обсудили и сотрудничество по созданию реабилитационных центров в Украине. Также господин Посол отметил, что Израиль будет принимать раненых украинских защитников, а также детей с онкологией», — отметил Кличко.

Дополнительно Израиль передал Киеву 50 тысяч свертков готового питания, с приготовлением которых помогали в Польше. Город направит эти наборы на нужды ВСУ.

Кличко напомнил, что Израиль помогает Украине сотнями тонн гуманитарной и медицинской помощи с начала российского вторжения. А в рамках проекта Mashav готовят наших специалистов-психологов для работы с пострадавшими от войны украинцами.

22 июля Израиль принял стратегическое решение об оказании помощи Украине, однако при оказании военной помощи вынужден проявлять осторожность.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Израиль Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Военнослужащий Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Российские собственники теряют контроль над ТРЦ Ocean Plaza (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Сюжет
Раскрыть тайну /
Почему арестовали ТРЦ Ocean Plaza и что его ждет в АРМА — эксклюзив НВ
11 августа, 12:40
Ритейл/Недвижимость
Андрей Пионтковский
Российский политолог и публицист
Это очень важно. Что стоит за ударами по Новофедоровке в Крыму

И почему это значимое событие

11 августа, 08:13
Мнения
Лучшие б/у кроссоверы до $20 тыс. (Фото:CC)
Хватай, пока горячо /
Пять лучших б/у кроссоверов до $20 тыс.
11 августа, 07:02
Выбор авто
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X