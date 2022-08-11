Израиль будет лечить раненых украинских военных 11 августа, 16:50 Флаг Израиля (Фото:Avital Pinnick/flickr.com)

Израиль будет лечить украинских бойцов, а при необходимости будет протезировать украинских военных.

Об этом стало известно во время встречи мэра Киева Виталия Кличко и посла Израиля Михаэля Бродского в четверг, 11 августа.

Израиль также согласился принимать украинских детей с онкологией.

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«Обсудили и сотрудничество по созданию реабилитационных центров в Украине. Также господин Посол отметил, что Израиль будет принимать раненых украинских защитников, а также детей с онкологией», — отметил Кличко.

Дополнительно Израиль передал Киеву 50 тысяч свертков готового питания, с приготовлением которых помогали в Польше. Город направит эти наборы на нужды ВСУ.

Кличко напомнил, что Израиль помогает Украине сотнями тонн гуманитарной и медицинской помощи с начала российского вторжения. А в рамках проекта Mashav готовят наших специалистов-психологов для работы с пострадавшими от войны украинцами.

22 июля Израиль принял стратегическое решение об оказании помощи Украине, однако при оказании военной помощи вынужден проявлять осторожность.

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