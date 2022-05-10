«То, что он сделал, было ужасно». Изнасилованные российскими солдатами украинки рассказали CNN, почему им трудно добиться справедливости 10 мая, 17:21 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Женщина, которую CNN называет Ника, рассказывает о том, как ее изнасиловал солдат РФ (Фото:Кадр видео CNN via YouTube)

В конце апреля украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что на бесплатную линию психологической поддержки для жертв сексуального насилия с 1 по 14 апреля поступило более 400 звонков, связанных с изнасилованием украинских детей и взрослых оккупантами РФ.



Денисова отмечала, что на тот момент не было ни одного человека, который захотел бы дать показания следственным органам, а многие жертвы сексуального насилия не помнят всего, что с ними происходило.

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НВ публикует перевод статьи канала CNN, которому две жертвы изнасилования рашистами в Украине объяснили, почему им сложно добиться справедливости.

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Две из сотен жертв

Две женщины из небольшого села, которое было оккупировано российскими солдатами, когда они пытались и не смогли взять столицу Украины Киев в начале войны, говорят, что живут с болью множественных травм: разрушения, смерти и изнасилования.

Одна из женщин — сказавшая, что ее муж был убит российскими войсками в ночь изнасилования — покинула свой родной городок в Броварском районе, чтобы спасти себя и своего сына-подростка от дальнейших страданий.

Другая женщина осталась и добивается справедливости от украинских властей.

После российского вторжения украинские чиновники отмечали многочисленные случаи сексуального насилия над женщинами, детьми и мужчинами со стороны российских сил, которые, по их словам, используют изнасилования и другие сексуальные преступления в качестве орудия ведения войны.

CNN поговорил с женщинами из Броварского района об их мучительном опыте и согласился не называть их настоящих имен или имен членов их семей, чтобы защитить их частную жизнь. Это лишь две из сотен украинок и украинцев, заявивших о предполагаемых военных преступлениях.

«С первого апреля поступило 700 сообщений», — заявила Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Украины.

Перед Денисовой стоит сложная задача по сбору доказательств сообщений о военных преступлениях, связанных с российским вторжением. По ее словам, также организована горячая линия для оказания бесплатной психологической помощи жертвам или свидетелям сексуального насилия.

«Это очень сложно. Вы знаете, кто-то должен это сделать, нашим бойцам на передовой, им гораздо сложнее. Они в опасности каждую минуту. Это моя собственная линия фронта», — заявила омбудсмен.

По словам Денисовой, дела об изнасиловании расследуются специальной прокуратурой.

«Из тех подробностей, которые нам предоставили, мы на 100% уверены, что военные преступления были совершены», — сказал Алексей Бонюк, начальник отдела прокуратуры, расследующий дело.

Изнасилование и убийство

Женщины, с которыми разговаривал CNN, сказали, что их страдания усугубляются местными сплетнями о том, что с ними случилось, и стигматизацией переживших изнасилование. Но они полны решимости сражаться.

Женщины были соседками в селе Броварского района, примерно в часе езды от Киева.

Обе женщины замужем. Обоим чуть за 40. И обе говорят, что стали жертвами российских солдат.

«Мы самые молодые женщины в этом селе. И они хотели худых женщин», — сказала одна из них, которая слышала разговор солдат.

«То, что этот сукин сын сделал со мной, было ужасно. Он заставил меня…».

Женщина, которую CNN называет Никой, умолкает. Ее глаза опускаются. «Я не могу об этом говорить. Мне стыдно и страшно».

Россияне начали бой с украинскими войсками в Броварском районе 1 марта. Ника рассказала, что впервые к ней пришли 9 марта, когда она была дома с мужем.

Российские солдаты и их командир зашли к ним домой и потребовали, чтобы она и ее муж отдали телефоны. По ее словам, военные ушли после того, как российский солдат выстрелил в ее дом и задел их командира. По словам Ники, двое молодых российских солдат вернулись глубокой ночью. Они разлучили ее с мужем, схватили за капюшон пальто и потащили из дома по улице к соседнему дому, где спала еще одна выжившая, которую CNN называет Дашей. В доме также спали Дашин муж, дочь и мать Валентина.

Когда россияне пришли, они стали стучать в дверь. «Они стучали так сильно, что все тряслось, даже окна дребезжали», — сказала Валентина.

По ее словам, муж Даши вышел поговорить с солдатами, а Ника стояла снаружи и слушала споры мужчин.

Через несколько мгновений, говорит Ника, она услышала, как звучит хладнокровное убийство.

«Был короткий разговор. А потом раздался звук, вроде бах! Выстрел, как фейерверк. Мое тело тряслось», — рассказала Ника.

Затем она увидела, как российские солдаты убирают тело Дашиного мужа из виду.





По словам Ники, солдаты отвели ее и Дашу по улице к дому, покинутому во время вторжения. Она слышала, как солдаты звали друг друга по имени: Даня и Олег.

«Пока мы туда шли, Даня сказал: «Знаешь что, Олег? Смотри, кого мы будем е***ть!» — сказала Ника, извиняясь за то, что процитировала его ругательства.

По словам Ники, даже после попытки отговорить его, Даня изнасиловал ее в нижней части дома.

Даня сказал Нике, что ему 19 лет, рассказала она.

«Я сказала ему, что мне 41 год, моему младшему сыну столько же, сколько и тебе. Я спросила его, есть ли у него девушка. Он сказал: „Да. Ей 17. Но у меня не было с ней секса“».

Ника спросила: «Зачем (ты — ред.) это со мной делаешь? Он ответил, что не видел женщин две недели».

Когда она рассказывает о разговоре, в ее голосе слышен гнев. «Вы можете в это поверить? Это безумие».

Ника и Даша пережили нападения. Но вскоре возникла другая угроза. Город подвергся обстрелу во время ожесточенного боя между российскими и украинскими войсками.

Во время боя женщины сбежали от своих похитителей. По их словам, солдаты были слишком напуганы, чтобы долго бежать за ними.

Побег под обстрелом и обвинения соседей

Но сбежать от насильников означало пробежать через активную зону боевых действий.

«Из леса летели пули. Я подумала: «Боже мой, меня кто-нибудь увидит и убьет», — рассказала Ника.

Женщинам удалось вернуться домой, хотя они подверглись большой опасности. Даше пришлось столкнуться с ужасами не только того, что она только что пережила, но и с необходимостью оплакивать потерю убитого мужа.

Поскольку деревня оставалась под российской оккупацией, Даша и Валентина пытались вырыть могилу, но земля была слишком промерзшей. Собрав все силы, Даша пошла к российскому командиру, чтобы попросить помочь похоронить мужа, рассказала Валентина.

«Она сказала: «Ваши ребята пришли ночью и убили его. Помогите нам его похоронить», — вспоминает мать Даши.

По ее словам, российский командир сдался, и солдаты помогли похоронить мужа Даши на заднем дворе дома. Во время оккупации о надлежащих похоронах не могло быть и речи.

Что еще хуже, вскоре по деревне распространились сплетни. Соседи начали обвинять женщин в пособничестве и получении особых услуг за секс.

«Я не сотрудничала с ними. Я боялась их. Это безумие! Они это видели? Видели? Не видели. Я тоже могу выдвигать обвинения. Это не делает их правдой» — возмущенно сказала Даша CNN.

Дважды став жертвой — изнасилования, а затем слухов, Ника сказала: «Бог все видит».

Она намерена сделать все необходимое, чтобы помочь прокурорам доказать нападение.

«Я хочу, чтобы их (солдат) наказал судья. Они должны решить, что с ними делать: расстрелять их, убить, разорвать на части. Ублюдки».

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