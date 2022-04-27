Российские оккупанты изнасиловали минимум 400 украинских детей и взрослых — Денисова 27 апреля, 02:17 Цей матеріал також доступний українською Российские насильники — это молодые люди 20−25 лет, заявила Денисова (Фото:Людмила Денисова via Facebook)

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о том, что на бесплатную линию психологической поддержки для жертв сексуального насилия поступило более 400 звонков по поводу изнасилований украинских детей и женщин со стороны российских оккупантов.



В интервью Суспильному она рассказала, что с освобождением Киевской области украинских защитниками в конце марта на бесплатную горячую линию начались звонки, в которых люди говорили, что они — жертвы сексуального насилия.

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По ее словам, с 1 по 14 апреля таких звонков было 400, и сейчас они продолжаются: среди обратившихся, отметила омбудсмен, до сих пор нет ни одного человека, который захотел дать показания следственным органам, и многие жертвы сексуального насилия не помнят всего, что с ними происходило.

«Они помнят только начало трагедии и конец. А вот ту часть, чтобы рассказать о том, что происходило, — на это нужно время. Руководитель проекта говорит, что когда три, пять, шесть, иногда восемь сеансов пройдет, человек только потом говорит: „Спасибо, мне стало легче“. То есть да, мы рассказываем о преступлениях, которые совершает РФ», — добавила Денисова.

Она отметила, что обращения об изнасилованиях поступают не только с освобожденных, но и с захваченных территорий, как только там возобновляется связь.

«Есть две черты. Первое, что насильники — это молодые люди 20−25 лет. То есть те, которые как раз выросли на том, как правил Путин, на этой его пропаганде. Это первое. И второе — они делают это публично. Обязательно при других людях и группами. Чтобы видели другие, как издеваются над той, кого насилуют.

И они же насилуют так: они удерживают одну, которая не хочет допустить изнасилования, например, сестры. У нас есть свидетельства, что ей 25 лет, а ее сестре 16. Они удерживают эту, 25-летнюю, она кричит, вымаливает на коленях: «Не делай это с сестрой, делай это со мной!». А остальные двое делают, что только пришло им на ум, с ее сестрой. То есть нужна помощь и той, и другой", — рассказала Денисова.

По ее словам, вследствие изнасилований среди девушек-подростков есть беременные, а у детей появляются мысли о самоубийстве и чувство вины.

«А когда пять орков при матери насилуют 11-летнего мальчика, как можно это выдержать? А когда насилуют 14-летнюю три орка? Потом, когда освободили Бучу, мама ведет ее к врачу, а тот говорит, что она беременна. И нельзя сделать аборт. Вот что дальше, как вытащить и мать, и этого ребенка? Понимаете, они насилуют и кричат: «Видишь? Так будет с каждой нацистской шлюхой».

А когда ребенок не хочет жить, 11-летняя девочка. Мать позвонила: «что делать?». Потому что она считает себя виновной в том, что не послушала мать. Мама ей запретила выходить, это в Гостомеле, а она хотела мамочке сделать что-то такое теплое: нарвать цветов. И тут — этот насильник. И она помнит только начало, а потом ничего не помнит, только когда ее уже повалили на землю. И плачет", — резюмировала Денисова.

Украинская омбудсменка рассказывала о случаях изнасилования российскими оккупантами детей. После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене, Бородянке и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По информации Денисовой, сейчас невозможно оценить масштабы сексуальных преступлений, совершенных российскими войсками во время оккупации украинских населенных пунктов. Многие обращаются за психологической помощью, но преступления нельзя зафиксировать без доказательств.

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