Прокуратура обжаловала приговор по делу об изнасиловании девочки на Закарпатье 28 марта, 16:24 Офис генерального прокурора (Фото:Офис генерального прокурора/Facebook)

Прокуратура обжаловала приговор Воловецкого райсуда Закарпатской области по делу о сексуальном насилии над 14-летней девочкой. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram во вторник, 28 марта.

Закарпатская областная прокуратура требует отменить приговор и вынести новый судом апелляционной инстанции. Приговор еще не вступил в силу.



Ранее в Высшем совете правосудия заявили, что проверят жалобы на судью Оксану Софилканыч, которая рассматривала дело о групповом изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье и назначила условный срок трем подросткам.

Видео дня

В 2021 году трое жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Видео издевательств они выложили в Сеть.



16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем испытательный срок на два года.



Суд при принятии решения учитывал, что обвиняемые несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд сослался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием». Решение спровоцировало волну возмущения в украинском обществе.



Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял дело на личный контроль, интересы девочки будет представлять группа адвокатов.

