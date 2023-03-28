Прокуратура обжаловала приговор по делу об изнасиловании девочки на Закарпатье

28 марта, 16:24
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Офис генерального прокурора (Фото:Офис генерального прокурора/Facebook)

Офис генерального прокурора (Фото:Офис генерального прокурора/Facebook)

Прокуратура обжаловала приговор Воловецкого райсуда Закарпатской области по делу о сексуальном насилии над 14-летней девочкой. Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram во вторник, 28 марта.

Закарпатская областная прокуратура требует отменить приговор и вынести новый судом апелляционной инстанции. Приговор еще не вступил в силу.

Ранее в Высшем совете правосудия заявили, что проверят жалобы на судью Оксану Софилканыч, которая рассматривала дело о групповом изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье и назначила условный срок трем подросткам.

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В 2021 году трое жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Видео издевательств они выложили в Сеть.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем испытательный срок на два года.

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Суд при принятии решения учитывал, что обвиняемые несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд сослался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием». Решение спровоцировало волну возмущения в украинском обществе.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец взял дело на личный контроль, интересы девочки будет представлять группа адвокатов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Закарпатье Закарпатская область Апелляция Изнасилование Прокуратура Офис генерального прокурора

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