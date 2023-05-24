Двое бывших полицейских получили по 11 лет тюрьмы за изнасилование в Кагарлыке 24 мая, 18:15 Николай Кузив и Сергей Сулима, признанные виновными в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка (Фото:hromadske)

Двух бывших полицейских приговорили к 11 годам лишения свободы за пытки людей в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора в среду, 24 мая.

Бывшего начальника уголовной полиции и оперуполномоченного признали виновными в пытках, насильственном исчезновении и изнасиловании (ст. 127, ст. 146−1, ст. 152 УК Украины). Решение принял Обуховский райсуд.



Видео дня

Прокуроры доказали, что в мае 2020 года правоохранители пытали женщину, которую вызвали в отделение как свидетеля. Ей надевали противогаз, наручники, стреляли над головой из табельного оружия и несколько раз изнасиловали. В том же месяце еще одного мужчину пытали и избивали в отделении, пытаясь добиться признания.

В январе 2020 года двое в то время полицейских избивали пытали током двух человек, вывозили их в багажнике за город и приковывали наручниками к батарее в коридоре, пытаясь выбить показания в предполагаемой краже.

Адвокатки женщины, которая пережила насилие, также сообщили, что ее иск к Нацполиции удовлетворен и она получит компенсацию в размере 1 млн 200 тысяч гривен.

В Министерстве внутренних дел после резонанса сообщали, что весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции расформирован и будет переаттестован, руководство отстранили от выполнения обязанностей.

В декабре 2020-го в Госбюро расследований сообщали, что обвинительные акты по резонансному делу вручили пяти полицейским.