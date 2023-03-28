Групповое изнасилование на Закарпатье. В Высшем совете правосудия готовы рассмотреть жалобы на судью и обещают «никого не покрывать» 28 марта, 12:47 ВСП обещает объективное рассмотрение жалоб на судью, которая объявляла приговор по делу об изнасиловании на Закарпатье (Фото:САП)

Высший совет правосудия обещает проверить жалобы на судью Оксану Софилканыч, которая рассматривала дело о групповом изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье и назначила условный срок трем подросткам. Член ВСП Роман Маселко заверил, что «никого покрывать не будут».



Как сказано на сайте ВСП, зарегистрированные жалобы о совершении судьей дисциплинарного проступка и ее сообщения о «вмешательстве в деятельность» проверят и дадут им объективную оценку в соответствии с законом.

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По словам Маселко, в судебном производстве действительно изменили квалификацию преступления с более тяжкого (изнасилование) на менее тяжкое (сексуальное насилие) — и «именно это позволило применить к насильникам сравнительно мягкое наказание».

«Но это произошло не по инициативе суда, а прокурорами и судья уже не могла применить более тяжелую квалификацию. Поэтому назначая наказание судья была существенно ограничена позицией прокуроров и должна была учитывать действия обвиняемых (искреннее раскаяние) и мнение потерпевшей», — написал он в Facebook во вторник, 28 марта.

В то же время Маселко отмечает, что «к судье тоже есть вопросы», однако ВСП имеет право проверить ее действия только из-за нарушения дисциплинарного производства — его могут открыть только если подадут дисциплинарную жалобу.

«Если на судью будет жалоба, то ВСП обеспечит ее объективное рассмотрение, как только возобновится дисциплинарная практика. Мы не собираемся никого покрывать», — заявил он.

В Высшем совете правосудия напомнили, что не имеют полномочий вмешиваться в рассмотрение судебных дел, давать оценку имеющимся в деле доказательствам, проверять законность и обоснованность судебных решений или комментировать их. Так, проверка законности и обоснованности судебного решения — компетенция суда высшей инстанции, то есть апелляционного. Офис генпрокурора сообщил 27 марта, что прокуратура будет оспаривать приговор.

Преступление произошло в августе 2021 года. Трое несовершеннолетних жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.



16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.

