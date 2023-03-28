«Пили, курили, матерились». Местный житель рассказал, как вели себя подростки, обвиняемые в изнасиловании девочки на Закарпатье 28 марта, 16:38 Воловецкий районный суд принял скандальное решение (Фото:mukachevo.net)

Подростки, обвиняемые в изнасиловании девочки на Закарпатье, вели себя неуравновешенно по отношению к другим, заявил местный священник.

«По отношению к окружающим ребята были неуравновешены. Пили, курили, матерились», — сказал он ТСН.

По его словам, у обвиняемых до вечера были «гулянки, была громкая музыка».

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Журналисты сообщили, что мать двоих подсудимых — работница здешнего сельсовета. Именно представители сельсовета среди прочих свидетельствовали в суде. Поэтому юристы изучают, смогло ли это повлиять на приговор.

В 2021 году трое жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.