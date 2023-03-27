Изнасилование на Закарпатье: 14-летняя девочка заявила, что во время следствия ее обидчики ходили по улицам и морально над ней издевались

27 марта, 17:26
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Воловецкий районный суд (Фото:www.facebook.com/vl.zk.court.gov.ua?locale=ru_RU)

Воловецкий районный суд (Фото:www.facebook.com/vl.zk.court.gov.ua?locale=ru_RU)

Потерпевшая по делу об изнасиловании на Закарпатье 14-летняя девочка заявила, что во время следствия ее обидчики свободно ходили по улицам и выкрикивали ей в след обиды.

Девочка рассказала ТСН, что ее обидчики хоть якобы находились под домашним арестом, однако сняли браслеты и свободно выходили из дома.

«Они сначала были с браслетами, а потом началась война, им эти браслеты сняли. Они ходили себе свободно по улице, в магазин ходили, кажется, и ночью ходили по улице», — сказала она.

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По ее словам, подростки не были под домашним арестом.

«Я шла по улице и они начали мне в след всяко гойкать (кричать — ред): матерные слова всевозможные», — сказала девочка.

В 2021 году трое жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Закарпатье Закарпатская область Изнасилование

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