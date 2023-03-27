Изнасилование несовершеннолетней на Закарпатье: отец девушки заявил, что местный прокурор отказал в праве обжаловать приговор суда 27 марта, 14:06 Отец пострадавшей заявил, что ранее местный прокурор отказал в праве обжаловать приговор суда (Фото:pixabay.com/VBlock)

Отец несовершеннолетней жительницы Закарпатской области, которую в августе 2021 года изнасиловали трое подростков, подаст апелляцию на приговор суда.

Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, ранее местный прокурор отказал в праве оспорить приговор суда.

«Сразу после вынесения приговора мы решили подавать на обжалование. Я сделал обращение к районному прокурору Петру Кюкало, чтобы он дал на обжалование (приговора, вынесенного Воловецким райсудом — ред.) — он отказал. Я с приговором пришел домой. Уже дома пообщался с женой, мамой (бабушкой девочки — ред.), пошел в Воловец к прокурору, но мне отказали в обжаловании», — сказал мужчина.

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Отец девушки заявил, что после этого «начал перелистывать сеть, искать в Интернете номера телефонов доверия, правозащитников и так попытался предоставить делу огласки».

«У меня получилось», — сказал он.

Мужчина рассказал, что дело, которое касается его дочери, длилось с августа 2021 года, и не получало огласки, потому что суд проходил в закрытом режиме, поскольку подсудимые — несовершеннолетние.

После вынесения приговора 23 марта благодаря огласке и общественному резонансу на дело есть реакция власти и правоохранительных органов.

«Ко мне на выходных много людей приезжало, правоохранители, журналисты поддерживают. Я сейчас собираюсь ехать в Киев, в Генпрокуратуру и к адвокату Наему, который пообещал оказать поддержку. Он готов встретиться и помочь», — сказал он.

Преступление произошло в августе 2021 года. Трое жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.