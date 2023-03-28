«Прощения не будет». Отец изнасилованной на Закарпатье девочки заявил, что будет добиваться максимального наказания для обидчиков 28 марта, 10:57 Воловецкий районный суд (Фото:www.facebook.com/vl.zk.court.gov.ua)

Отец девочки, которую в Закарпатской области изнасиловали трое подростков, заявил, что планирует добиваться справедливого приговора для обидчиков. Ранее суд назначил им условные сроки, что вызвало общественный резонанс.

«Я хочу идти дальше по этому делу, пока не будет справедливого приговора. На месте ничего не остается, продолжаем бороться за справедливость. Хочу поблагодарить всю страну за поддержку», — сказал Виктор в комментарии ТСН.ua.

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По его словам, он потребует максимального срока для насильников.

«Сначала дело было по одной статье, а в последний момент оказалось, что им дали по два года условно», — сказал он.

На вопрос, почему сменили квалификацию преступления, Виктор ответил так: «Решили, что не было вмешательства в ребенка, были сексуальные действия без проникновения».

Мужчина рассказал, что фигуранты дела обращались к ним с «просьбой простить».

«Подходили ко мне с просьбой простить. Прощения не будет, все будет до конца, в строгом порядке, по максимуму. Я собираюсь ехать с дочерью в Киев, чтобы она получила там помощь», — сказал он.

В 2021 году трое жителей села Верхние Ворота совершили в подвале по отношению к 14-летней девочке «действия сексуального характера», как это охарактеризовал суд. Подростки снимали все на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств они загрузили в интернет.

16 марта 2023 года судья Воловецкого районного суда присудила подросткам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем троим испытательный срок на два года.

Суд при принятии решения усчитывал, что обвиняемые лица несовершеннолетние, ранее не судимы, признали вину и раскаялись. Также суд опирался на «положительные характеристики», которые обвиняемым написали учителя из местной школы. Они считают заключение «слишком суровым наказанием».

Инцидент и приговор вызвали волну возмущения среди общественных деятелей и политиков, подвергших критике действия судей и педагогов.