Двух полицейских, подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней в Черкассах, отправили под домашний арест 10 мая, 17:18 Сообщение мужчинам о подозрении (Фото:ГБР)

Трех подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней в Черкассах отправили под круглосуточный домашний арест.

Как сообщает Черкасская областная прокуратура в Facebook, суд принял решение 8 мая. Сторона обвинения ходатайствовала об аресте и будет обжаловать меру пресечения. Досудебное расследование продолжается.



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По данным следствия, 6 мая трое мужчин, двое из которых были сотрудниками полиции, во время совместного «отдыха» изнасиловали 17-летнюю девушку. Им сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины), санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.



В полиции Черкасской области ранее сообщили, что подозреваемых уже уволили. Их руководители отстранены от исполнения служебных обязанностей.