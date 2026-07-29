В Харькове будут судить монаха, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки, певшей в церковном хоре

В Харькове в суд передали дело монаха епархии УПЦ (МП), обвиняемого в изнасиловании 14-летней участницы церковного хора, а также в шантаже, сексуальной эксплуатации, развращении малолетней и преступлениях, связанных с детской порнографией.

Об этом сегодня, 29 июля, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, весной 2025 года монах, отвечавший за выпечку в церкви, познакомился в монастырской пекарне с 14-летней девушкой, певшей в церковном хоре.

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«Воспользовавшись её уязвимым состоянием, он изнасиловал несовершеннолетнюю. В дальнейшем обвиняемый шантажировал девушку, угрожая разгласить информацию представителям епархии, и принуждал её к дальнейшим действиям сексуального характера», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Во время одного из преступных действий мужчина также снял потерпевшую на видео. В его телефоне правоохранители также обнаружили материалы порнографического характера с участием детей.

В марте 2026 года правоохранители задержали монаха в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении. Он был взят под стражу.

Следствие выявило еще одну девушку, которая могла стать жертвой монаха.

«В период с июля по сентябрь 2025 года монах через Telegram втерся в доверие к 11-летней девочке и отправлял ей сообщения сексуального характера. В марте 2026 года мужчину задержали. В настоящее время он находится под стражей», — говорится в тексте.

53-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.