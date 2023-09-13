Тарифы на газ, тепло и горячую воду не изменятся в этом отопительном сезоне — Шмыгаль

13 сентября, 03:05
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Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмыгаль / Facebook)

Цены на газ, отопление и горячую воду для граждан в зимне-осенний период останутся без изменений, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«Мы также продлили действие возложения специальных обязанностей на рынке природного газа, по которому поставщики тепла получат от „Нафтогаза“ объемы „голубого топлива“ по фиксированной цене — 7,4 грн за кубический метр», — сказал Шмыгаль.

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Он добавил, что это льготная цена, которая позволит не повышать тарифы

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Глава правительства также отметил, что сейчас продолжается заключение договоров между Нафтогазом и предприятиями теплокоммунэнерго. Около 600 производителей тепла подали заявки, а с большинством основных предприятий контракты на поставку уже подписаны.

На ряд тарифов в Украине действует мораторий до конца военного положения и еще 6 месяцев после. Речь идет об услугах централизованного отопления, горячего водоснабжения, распределения газа.

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Еще одного повышения тарифа на свет не будет

После летнего повышения, стоимость услуг электроснабжения для населения сейчас составляет 2,64 грн/кВт-час. Цену существенно подняли из-за потребности в средствах на восстановление инфраструктуры после российских обстрелов.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Тарифы Свет Тарифы на газ Тарифы на воду Денис Шмыгаль правительство

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