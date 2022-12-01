Как с 1 декабря изменится размер соцвыплат в Украине

1 декабря, 10:21
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В Украине повышают прожиточный минимум (Фото:National Bank Of Ukraine / Flickr)

В Украине повышают прожиточный минимум (Фото:National Bank Of Ukraine / Flickr)

Повышение прожиточного минимума с 1 декабря 2022 года влечет за собой рост определенных соцвыплат. Рассказываем — каких именно.

Ряд социальных выплат в Украине будет изменен в сторону увеличения, начиная с 1 декабря. Вырастут:

  • сумма индексируемой оплаты труда — зарплаты индексируются в пределах прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (теперь это 2684 грн вместо 2600 грн);
  • минимальный гарантированный размер алиментов — для детей до 6 лет он составит 1136 грн, а для детей от 6 до 18 лет — не менее 1416,5 грн (50% прожиточного минимума);
  • минимальный рекомендуемый размер алиментов — он равен размеру прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то есть с 1 декабря для детей в возрасте до 6 лет — 2272 грн, а от 6 до 18 лет — 2833 грн;
  • пособие по беременности и родам — 100% среднемесячного дохода (стипендии, денежного довольствия, пособия по безработице и т. п.) женщины, но не менее 25% от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособных лиц в расчете на месяц, то есть не менее 671 грн.

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Также в Украине проведут перерасчет пенсий для отдельных категорий пенсионеров.

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С 1 декабря в Украине будет повышен прожиточный минимум, к размеру которого привязано более 180 видов выплат — как социальные выплаты (в частности пенсии), так и различные штрафы, сборы, денежные взыскания и т. д.

Это второй этап планового повышения прожиточного минимума в 2022 году, заложенного в госбюджет еще до полномасштабного вторжения РФ.

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При этом минимальная заработная плата не будет пересматриваться — этот показатель и после 1 декабря 2022 года составит 6500 грн.

Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Соцвыплаты Оплата труда Прожиточный минимум Алименты Соцсектор

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