В Воздушных силах ответили, изменила ли РФ тактику атак ракетами и дронами по Украине

1 марта, 11:45
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В Воздушных силах ответили, как изменились атаки РФ по Украине (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах ответили, как изменились атаки РФ по Украине (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В Воздушных силах ответили на вопрос о возможной смене тактики РФ атак с помощью ракет и дронов на территорию Украины.

Как заявил в эфире телемарафона пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат, раньше после атаки дронов оккупанты запускали ракеты по Украине. В последние дни этого не происходило, однако это не означает смену тактики.

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«Тактика как была — так и есть. Меняются временные промежутки, меняется время суток, количество барражирующих боеприпасов. Поэтому все, что происходит сейчас, не является чем-то новым», — отметил он.

По его словам, остается вопрос, сколько сил и средств осталось у РФ для массированных ударов по Украине.

Ранее начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что запасы ракет у России практически на нуле.

Эффективность ПВО Украины
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракеты Ракетные удары Воздушные силы Дроны Война России против Украины

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