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Изменения в Конституции и будущая встреча Меркель и Зеленского. Главные новости 12 июня

Сегодня, 20:00
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Изменения в Конституции и будущая встреча Меркель и Зеленского. Главные новости 12 июня - фото

Коллаж НВ

Главные новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые встретится в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским, а в РФ прошли массовые задержания митингующих.

НВ собрало главные новости дня.

Представитель Зеленского озвучил «фундаментальные цели на 100 дней»

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что команда Владимира Зеленского разработала план действий на 100 дней. Читать далее…

Партия Голос исключила из своих списков двух кандидатов в депутаты

Партия Голос исключила из списка двух кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах из-за несоответствия их предыдущей политической деятельности критериям политсилы. Читать далее…

Зеленский предлагает создать в Украине двухпалатный парламент

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский не исключает создание в Украине двухпалатного парламента. Читать далее…

В Москве прошли жесткие задержания участников митинга в поддержку журналиста Медузы

В Москве люди собрались на несогласованный марш в поддержку журналиста Медузы Ивана Голунова, которому сотрудники МВД РФ подбросили наркотики, обвинив в «покушении на распространение». В свою очередь российские силовики приступили к разгону акции. Читать далее…

Зеленский назначил Абромавичуса членом Набсовета Укроборонпрома

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра экономики Айвараса Абромавичуса членом Наблюдательного совета Укроборонпрома. Читат далее…

Представитель Зеленского в Раде заявил, что Конституция будет изменена

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что Конституцию Украины необходимо изменить. Читать далее…

Приходько выиграла суд у команды Порошенко в деле о политическом ролике

Украинская певица Анастасия Приходько выиграла суд у команды Петра Порошенко в деле о политическом ролике. Читать далее…

Парубий подписал закон, предусматривающий процедуру импичмента

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект, предусматривающий процедуру импичмента президента. Читать далее…

Три человека не будут баллотироваться от Слуги народа

В партии Слуга народа заявили, что Ирина Панченко выбыла из списка кандидатов в народные депутаты от политсилы. Также о решении не идти в Раду заявили ведущий NewsOne Дмитрий Спивак и экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев.

Теги:   Парламент Ангела Меркель Владимир Зеленский

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