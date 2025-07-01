Доступні ліки во всех аптеках, новые выплаты для малообеспеченных, пик вступительной кампании: что изменится в Украине в июле

В июле 2025 года все аптеки должны стать участницами государственной программы Доступные лекарства (Фото: nadrda.gov.ua)

В июле 2025 года начинается основная фаза вступительной кампании для абитуриентов, вводят новые выплаты для малообеспеченных , а медикаменты по программе Доступні ліки должны появиться во всех аптеках, а не только при больницах.

NV собрал самые важные изменения июля 2025 года.

Новые выплаты для малообеспеченных

С 1 июля в Украине стартует новый экспериментальный проект для семей с низкими доходами, предусматривающий новые выплаты для малообеспеченных семей.

Базовый размер такой помощи составит 4500 гривен. В то же время для каждой семьи размер помощи будет определяться как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Выплачивать помощь будут исходя их таких расчетов:

100% базовой помощи для первого члена семьи ( уполномоченного представителя семьи, который подает заявление),

уполномоченного представителя семьи, который подает заявление), 100% - для каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также для лиц с инвалидностью I или II группы,

70% базовой величины — для каждого последующего члена семьи.

Как пояснили в Пенсионном фонде, получить выплату уже с 1 июля 2025 года смогут семьи, которые на момент обращения за назначением базовой социальной помощи являлись получателями таких видов государственной помощи:

малообеспеченным семьям;

одиноким матерям;

на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства их неизвестно.

С 1 октября 2025 присоединиться к заявкам на выплаты смогут также другие лица или семьи, обстоятельства которых соответствуют определенным требованиям и критериям.

Подать заявление на получение такой помощи можно:

в электронной форме с использованием портала Дія;

в бумажной форме, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от зарегистрированного места жительства уполномоченного представителя семьи.

Базовая социальная помощь назначается за полный месяц, в котором уполномоченный представитель семьи обратился за ее назначением, независимо от даты обращения.

Выплата назначается сроком на шесть месяцев. В дальнейшем ее автоматически будут продолжать на время реализации экспериментального проекта — то есть в течение двухлет.

Новый стандарт напряжения в электросетях

С 1 июля вводится новый стандарт напряжения в электросети: он будет составлять 230 В вместо нынешних 220 В. Это означает, что в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 В, напоминает Суспільне.

Одним из ключевых нововведений является установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) надеются, что стабильное напряжение «уменьшит риски повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы». «Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности», — отметили в НКРЭКУ.

Новые лимиты на выплату наличных в Укрпоште

С 1 июля Укрпошта вводит новые лимиты на выплату наличных в отделении физлицам:

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 100 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 10 шт.

Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту были и остаются неизменными:

максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29 999 грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50 шт;

максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 250 тыс. грн;

максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500 шт.

«Этого достаточно любому, кто не ведет предпринимательскую деятельность. Если же вы намерены продавать или уже продаете товары, стоит открыть ФОП или выбрать другую легальную форму работы», — отметили в Укрпоште, объяснив изменения требованиями законодательства.

Важные даты вступительной кампании в вузы

1 июля начинается регистрация электронных кабинетов абитуриентов, которые в этом году поступают в учреждения высшего образования.

Электронный кабинет нужен, чтобы подать заявления на поступление. Для вступительной кампании 2025 нужно зарегистрировать новый кабинет, поскольку прошлогодние аннулированы, напоминают в Минобразования.

Кабинет участника УМТ на сайте Украинского центра оценивания качества образования не является электронным кабинетом абитуриента. Это другая система, предназначенная только для участия в тестировании.

Для подачи заявлений на поступление нужно создать электронный кабинет абитуриента на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО).

Для регистрации электронного кабинета нужно указать:

электронную почту, к которой поступающий точно имеет доступ — это будет логин для входа в кабинет;

пароль для входа в кабинет, его нужно придумать и запомнить;

серию и номер документа о ранее полученном образовании, который является основой для поступления;

номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ или экзаменационного листа ( если поступающий имеет сертификаты ( листки) разных лет, то отмечает данные одного из них, а другие сможет добавить непосредственно в кабинете);

если поступающий имеет сертификаты листки) разных лет, то отмечает данные одного из них, а другие сможет добавить непосредственно в кабинете); в случае отсутствия сертификата НМТ необходимо указать тип, серию ( при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ( РНОКПП, идентификационный код).

После этого на указанную почту поступит ссылка для активации электронного кабинета. По ней нужно перейти в течение 15 минут. Если поступающий не успеет за это время, тогда ему нужно пройти регистрацию с начала.

Если абитуриент будет поступать по творческому конкурсу, то с 3 июля в электронном кабинете нужно подать заявления на участие в творческих конкурсах. В каждом заявлении важно проверить дату, время и место проведения испытаний.

Регистрация заявлений на участие в творческих конкурсах на бюджет продолжается до 18:00 10 июля, только на контракт — до 25 июля. Проведение собеседований и творческих конкурсов на бюджет состоятся с 8 июля по 19 июля, на контракт — до 1 августа.

В то же время заявления на вступительные испытания не являются заявлениями на поступление. Это разные типы заявлений. Поэтому если абитуриент поступает по творческому конкурсу, ему нужно подать оба типа заявлений в электронном кабинете.

А 19 июля начнется прием заявлений и документов от абитуриентов. Подача заявлений и документов продлится с 19 июля по 1 августа.

Доступні ліки во всех аптеках

С 1 июля все аптеки Украины обязаны подключиться к государственной программе Доступні ліки. С этой даты вступает в силу постановление, которое обязывает аптеки заключить договор с НСЗУ и продавать медикаменты по этой программе. Соответствующее решение Кабмин принял в декабре 2024 года.

Ранее в обязательном порядке к программе были присоединены только аптеки, размещенные в больницах.

Сейчас это будет самое большое расширение программы Доступні ліки с момента ее запуска в 2017 году.

Правительственная программа реимбурсации Доступні ліки — это программа, благодаря которой люди с хроническими заболеваниями могут получать необходимые лекарства бесплатно или с частичной доплатой. Она внедрена для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличения доступности лекарств. Программа продолжает действовать в период военного положения. Ежегодно ею пользуются около 5 миллионов украинцев.

Минздрав анонсировал, что в этом году в программу будет добавлено еще более 30 новых действующих веществ дополнительного к уже включенным 75. В частности, будут добавлены комбинированные лекарственные средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ревматологических (ревматоидного артрита), неврологических (в частности, мигрени), глазных и эндокринологических болезней (например, гипотиреоза). Впервые в программу войдут лекарства в виде капель и мазей, а также препараты для детей.

В случае, если в аптечном учреждении пациенту отказали в продаже препарата из перечня программы Доступні ліки, он может обратиться на горячую линию НСЗУ 16−77.

Жители сел, прифронтовых и отдаленных территорий могут воспользоваться доставкой лекарств через Укрпошту (услуга действует по всей стране) или мобильные аптечные пункты.

Новые требования к техосмотру автомобилей

С 1 июля в Украине будут полноценно внедрены новые требования к техосмотру автомобилей (обязательного технического контроля транспортных средств).

Главное новшество — введение полной фото- и видеофиксации процесса технического контроля, напомнил заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Украины Павел Сорока.

Отныне каждый пункт технического контроля должен быть оборудован как минимум двумя камерами, которые фиксируют весь процесс проведения осмотра. Если две камеры не охватывают всю процедуру, должны быть установлены дополнительные.

Более строгими стали и требования к качеству видео и фотографий, снятых во время техосмотра. В частности, транспортное средство на фото должно занимать не менее 70% площади изображения.

«Главная цель — улучшить контроль и снизить так называемый номинальный, фиктивный обязательный технический контроль. Раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью проводить необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации дает нам возможность контролировать всю процедуру», — пояснил Сорока.

В Украине сейчас активно работают около 800 пунктов технического контроля.

Перечень категорий транспорта, для которых обязателен технический контроль, остается актуальным, он не изменился. Техосмотр должны проходить:

Легковые авто, используемые в коммерческих целях, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет — раз в два года;

Грузовые авто до 3,5 тонн, прицепы к ним, сроком эксплуатации более 2 лет — раз в два года;

Грузовые авто свыше 3,5 тонн, прицепы к ним и такси, независимо от срока эксплуатации — ежегодно;

Автобусы, транспортные средства, перевозящие опасные грузы — дважды в год.

При этом легковые автомобили, принадлежащие физическим лицам и не используемые с целью получения прибыли, техосмотр проходить не обязаны.

Контроль за соблюдением новых требований будут осуществлять сервисные центры МВД. Если во время мониторинга будет выявлено нарушение (например, отсутствие части видеозаписи или несоответствие автомобиля техтребованиям), протокол технического контроля аннулируется. Об этом сообщается владельцу автомобиля.

В случае эксплуатации автомобиля без действующего техосмотра патрульная полиция имеет право оштрафовать водителя. Штраф составляет 340 грн.

Также предусмотрена административная ответственность для тех, кто проводит техосмотр с нарушениями — штраф в размере около 1400 грн.

День украинской государственности

15 июля Украина отмечает День украинской государственности. Этот государственный праздник, установленный в память о святом равноапостольном князе Владимире и в знак чествования Дня крещения Киевской Руси — Украины, ранее отмечали 28 июля.

Однако начиная с 2024 года Украина отмечает День украинской государственности 15 июля, а не 28 июля. Такое решение Верховная Рада утвердила 14 июля 2023-го, приняв закон об изменении дат трех праздников:

Рождество Христово отмечают 25 декабря вместо 7 января;

День украинской государственности — 15 июля вместо 28 июля;

День защитников и защитниц Украины ( совпадает с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы) — 1 октября вместо 14 октября.

Эти изменения были связаны с изменением церковного календаря: переход УПЦ и УГКЦ на новоюлианский календарь вместо юлианского, которого придерживается российская церковь. Согласно обновленному календарю, именно 15 июля соответствует 28 июля по старому юлианскому календарю — поэтому на эту дату был перенесен и День украинской государственности.

Таким образом, праздник и теперь отмечают в день чествования крестителя Киевской Руси, князя Киевского Владимира Великого, но по другому церковному календарю.

Перенос не только церковного, но и государственного праздника, поддержал Владимир Зеленский. В пояснительной записке его президентского законопроекта отмечается, что целью нововведения является «отказ от российского наследия» и навязывание соответствующих дат Россией.

Праздник Дня крещения Киевской Руси — Украины как памятную дату установил еще третий президент Украины Виктор Ющенко. Соответствующий указ о праздновании этого дня 28 июля он издал летом 2008 года в рамках празднования 1020-летия крещения Киевской Руси. Тогда Ющенко выбрал именно такую дату в день памяти князя Владимира. А в его указе было отмечено значение православных традиций в истории и развитии украинского общества и государства.

Меньше чем за год до полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский начал традицию празднования в этот же день еще и Дня украинской государственности именно в День Крещения Киевской Руси-Украины.

В президентском указе Зеленского было отмечено, что история украинской государственности уходит своими корнями «во времена основания города Киева и расцвета государства во времена князя Киевского Владимира Великого». Именно он, приняв в 988 году христианство, «засвидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси».

Наследниками Киевского государства тех времен Украина считает:

Галицко-Волынское княжество,

Украинское казацкое государство,

Украинскую Народную Республику,

Западноукраинскую Народную Республику,

Украинское Государство,

Карпатскую Украину

современную независимую Украину, которая восстановила государственность Актом провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, который был одобрен 1 декабря 1991 года всенародным голосованием.

В указе Зеленского подчеркнуто, что в День государственности украинское общество чтит память и свидетельствует уважение к деятельности «выдающихся представителей национальной элиты и борцов за государственность и независимость Украины», среди которых Тарас Шевченко, Николай Костомаров, Владимир Антонович, Михаил Драгоманов, Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Грушевский и другие.

Повысят ли пенсии в июле

В июле рассчитывать на увеличение пенсий смогут те пенсионеры, которые достигли соответствующего возраста для возрастной надбавки.

Сейчас такая доплата составляет:

для пенсионеров от 70 до 74 лет включительно — 300 грн;

для лиц от 75 до 79 лет включительно — 456 грн;

для пенсионеров от 80 лет — 570 грн.

Возрастная надбавка предусмотрена для тех пенсионеров, чьи выплаты не превышают 10 340 грн.

Других повышений пенсии на июль 2025 года не запланировано.

Цены на коммунальные тарифы в июле

В Украине продолжает действовать мораторий на повышение коммунальных тарифов, в частности на газ и воду, который был введен из-за военного положения.

Цена на электроэнергию: после 1 июля украинцы и в дальнейшем будут платить за свет 4,32 грн/кВт-час. Этот тариф будет действовать как минимум до 31 октября 2025 года, ведь Кабмин продлил действие соответствующего документа (Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии).

Год назад, с 1 июня 2024-го тариф на электроэнергию для населения повысился с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч и с тех пор остается неизменным.

Цена на газ: в июле 2025 года цена газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами Нафтогаза, будет оставаться на уровне 7,96 грн за кубометр. Цены на газ у остальных поставщиков будут в пределах от 7,7 грн за кубометр до 9,90 грн.

Тариф на холодную воду также не планируют повышать в июле. Сейчас вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод до сих пор находится в стадии обсуждения.