Изменения в образовательной системе и противодействие трудовой миграции. В Украине попытаются увеличить количество квалифицированных рабочих

Слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер. Правительство делает ставку на развитие рабочих специальностей.

Об этом говорится в сюжете Радио НВ.

Для этого в Кабмине намерены усовершенствовать сектор профессионально-технического образования в Украине. Планируется внести в Верховную Раду законопроект о подготовке квалифицированных рабочих кадров. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер Владимир Гройсман.

Наша задача - высокая заработная плата и качественный уровень рабочих мест

"Нам надо остановить трудовую миграцию, нам надо создать нормальные условия для того, чтобы люди работали в Украине. Такие условия начали создаваться. Нужно время. Я думаю, что за месяц или за два это сделать невозможно. За несколько лет я думаю, что возможно решить вопрос для того, чтобы люди начали возвращаться. Такие примеры есть, что люди возвращаются, но единичные. Наша задача - высокая заработная плата и качественный уровень рабочих мест ", - заявил также премьер.

Что изменят в профессиональном образовании

В Министерстве образования подготовили два документа, один из которых предусматривает введение регионального заказа для профессионального образования. То есть теперь его будут формировать областные администрации, поскольку регион лучше знает, какие направления являются более приоритетными. Второй документ касается непосредственно развития профессионально-технического образования, а именно - создания новых учебно-практических центров. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Павел Хобзей. По его словам, в течение двух последних лет было создано 50 таких центров. В этом году предусмотрено выделение 100 млн грн на создание новых центров, сказал замминистра.

"В чем сейчас нуждается наша экономика? Это слесарь-ремонтник, электросварщик, электромонтер, который специализируется на ремонте и обслуживании электрооборудования, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, токарь, фрезеровщик - оператор станков с программным управлением. То есть все эти специальности реального сектора, которые должны действовать", - перечислил Хобзей.

Потребности рынка труда

В Государственной службе занятости подтвердили: те, кто имеет рабочую профессию, могут быть намного успешнее в плане оплаты труда и особенно трудоустройства. Дисбаланс на рынке труда прежде всего связан с тем, что сегодня высшая школа не всегда ориентирована на реальные потребности рынка труда. На 2700 вакансий менеджеров, экономистов, юристов сегодня 55 тысяч желающих. А в Центрах профессионально-технического образования, входящих в структуру Государственной службы занятости, уже почти половина безработных с высшим образованием обучается рабочим профессиям. Об этом рассказала в эфире Радио НВ начальник управления организации предоставления социальных услуг Госслужбы занятости Любовь Бершадская.

На 2700 вакансий менеджеров, экономистов, юристов сегодня 55 тысяч желающих

"Потребность у работодателей сейчас, по состоянию на 1 апреля, в службе занятости есть более 100 тысяч вакансий. Вопрос в зарплате - никто не хочет быть, простите за слово, рабом и работать бесплатно. Поэтому постепенно мы наблюдаем и повышение, небольшими такими рывками, но повышают постепенно заработную плату", - добавила она.

Плюсы и минусы трудовой миграции

Трудовая миграция негативно влияет на развитие украинской экономики. По подсчетам Института экономики и прогнозирования, отток рабочей силы уже сейчас оборачивается для украинской экономики потерей около 40 млрд гривен в год. Впрочем, для поддержки платежного баланса эта тенденция наоборот является положительной, но только при условии, что она временная. Ведь рабочие пересылают значительные средства, работая за рубежом. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Но сам факт того, что квалифицированные люди уезжают из Украины, конечно, сужает возможности нашей экономики и, к сожалению, эта тенденция не только в Украине, она везде. Люди едут в Польшу, поляки едут в Британию и дальше. То есть миграция трудовая - это объективный процесс", - сказал также он.

Напомним, в 2016 году в Украине было 800 профессионально-технических училищ.