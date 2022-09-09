Украинское наступление в Харьковской области. Изменение наших позиций с 1 по 9 сентября — инфографика НВ 9 сентября, 20:29 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие продолжают активное контрнаступление в Харьковской области. Уже было освобождено ряд населенных пунктов.

НВ показал, какие территории были освобождены в Харьковской области с 1 по 9 сентября.

В четверг, 8 сентября, Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами.

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ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов от российских оккупантов.

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