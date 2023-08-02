Российский террор. В Измаиле оккупанты разрушили здание Дунайского пароходства и морвокзал — фото

2 августа, 13:00
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Последствия российской атаки (Фото:Офис генпрокурора)

Последствия российской атаки (Фото:Офис генпрокурора)

В Измаиле Одесской области в результате российского обстрела во вторник, 2 августа, повреждения и разрушения получили элеватор, зерновые ангары, резервуары одного из грузовых терминалов, производственные, складские и административные помещения.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Также существенные разрушения имеет трехэтажное здание морвокзала.

Как заявили в оперативном командовании Юг, враг прицельно пытался уничтожить именно портовую инфраструктуру на Дунае. Продолжая терроризировать вопрос зерновой инициативы ударил и по элеватору, и по зернохранилищу.

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Существенным разрушениям подверглись многоэтажные административные здания. В частности, на фото видно, что разрушено здание Дунайского пароходства.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

www.gp.gov.ua
Фото: www.gp.gov.ua
www.gp.gov.ua
Фото: www.gp.gov.ua
www.gp.gov.ua
Фото: www.gp.gov.ua
www.gp.gov.ua
Фото: www.gp.gov.ua
www.gp.gov.ua
Фото: www.gp.gov.ua

В ночь на 2 августа Россия атаковала Одесскую область БПЛА Шахед.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область Обстрел Война России против Украины

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