Атака на Одесскую область. Возросло число пострадавших, Офис генпрокурора показал последствия 7 сентября, 11:33 Россияне совершили новую атаку на Измаильский район в ночь на 7 сентября (Фото:Офис генпрокурора Украины)

В Одесской области количество пострадавших в результате трехчасовой атаки России в ночь на четверг, 8 сентября, возросло до двух.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, показав фото последствий удара.

Во время налета дронов на населенные пункты Измаильского района пострадали двое водителей грузовиков.

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Россияне атаковали объекты припортовой и гражданской инфраструктуры. Есть разрушения элеватора и административных зданий, взрывная волна повредила несколько частных домов.

Офис генпрокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Это уже четвертая атака на Измаильский район за последние пять дней. Накануне в результате атаки дронов по Подунавью были разрушения припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры, погиб один человек. Всего над регионом сбили 15 иранских дронов-камикадзе.

