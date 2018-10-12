12 октября 2018, пятница

Издевательства в метро Харькова: еще двум полицейским объявили о подозрении

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Станция метро Южный вокзал в Харькове
Фото: Канопус Киля/Википедия

Станция метро Южный вокзал в Харькове

Следователи объявили о подозрении еще двум работникам полиции по делу об издевательствах над пассажирами метрополитена Харькова.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Согласно сообщению, старшим сержантам 30 и 35 лет инкриминируют превышение служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Причастность работников сектора патрульной полиции в метрополитене установили при изучении видеоматериалов. В частности, подозреваемые фигурируют по меньшей мере в одном эпизоде ​​с применением насилия к задержанному.

Напомним, что в Харькове разоблачили группу сотрудников Нацполиции, которые издевались над задержанными и требовали взятки во время дежурства на станции метро Южный вокзал.

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