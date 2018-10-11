Издевательства над пассажирами в метро Харькова: в служебных комнатах полиции установят камеры видеонаблюдения

В служебных комнатах полиции в метрополитене Харькова установят камеры видеонаблюдения после случаев с издевательствами над пассажирами.
Об этом сообщил глава полиции региона Олег Бех на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.
"Камеры, которые будут в этих кабинетах стоять, будут выведены на сервер с архиватором, и мы будем видеть, кого они опрашивали и с какой целью эти люди туда доставлялись", - уточнил он.
Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили в Харькове группу сотрудников Нацполиции, которые издевались над задержанными и вымогали взятки.
Во время дежурства на станции метро Южный вокзал они задерживали под надуманными предлогами людей, после чего жестоко их избивали.
Задержали полицейских с поличным во время получения очередной взятки.
Прокуратура Харківської області повідомила про підозри у скоєнні службових злочинів чотирьом працівникам сектору патрульної поліції, діі яких кваліфікуються Кримінальним кодексом (ч.2 ст.365 і ч.3 ст.368 КК) https://t.co/RkddmD8PyK #законісправедливість pic.twitter.com/0o9JcP9ZpB— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 5 октября 2018 г.
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