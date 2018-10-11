11 октября 2018, четверг

Издевательства над пассажирами в метро Харькова: в служебных комнатах полиции установят камеры видеонаблюдения

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Над пассажирами издевались и вымогали взятки
Скриншот с видео

Над пассажирами издевались и вымогали взятки

В служебных комнатах полиции в метрополитене Харькова установят камеры видеонаблюдения после случаев с издевательствами над пассажирами.

Об этом сообщил глава полиции региона Олег Бех на брифинге, пишет Интерфакс-Украина.

"Камеры, которые будут в этих кабинетах стоять, будут выведены на сервер с архиватором, и мы будем видеть, кого они опрашивали и с какой целью эти люди туда доставлялись", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили в Харькове группу сотрудников Нацполиции, которые издевались над задержанными и вымогали взятки.

Во время дежурства на станции метро Южный вокзал они задерживали под надуманными предлогами людей, после чего жестоко их избивали.

Задержали полицейских с поличным во время получения очередной взятки.

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