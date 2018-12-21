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Издание ZAXID.NET заявило, что пикетчики с дымовыми шашками попытались захватить редакцию

Сегодня, 20:47
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Активисты пришли под здание, в котором находится редакция

Фото: Zaxid.net

Львовское издание ZAXID.NET заявило, что члены нескольких общественных группировок пикетировали редакцию, сообщается на сайте самого издания.

В ZAXID.NET заявили, что около сотни пикетчиков зажгли дымовые шашки перед домом, в котором находится редакция и совершили попытку прорваться внутрь.

По данным издания, около сотни участников различных общественных организаций, преимущественно из Развития общества, Нацкорпуса и ОО УСУ АТО  приняли участие в анонсированной ранее акции протеста, посвященной пятой годовщине Революции Достоинства, в ходе которой они намеревались пикетировать прокуратуру Львовской области, главный офис полиции и Львовскую ОГА.

Затем участники акции протеста переместились под здание, где расположена редакция ZAXID.NET, а также 24 канал, Радио Люкс и другие СМИ. Они зажгли дымовые шашки и пытались прорваться в редакцию ZAXID.NET. Участников акции сопровождали сотрудники полиции, однако не вмешивалась и не препятствовали их действиям.

Как сообщили в ZAXID.NET, пикетчики скандировали “Позор!”, а также требовали извинений за публикации о деятельности организации Развитие общества.

По информации издания Вголос, активисты требовали, чтобы ZAXID.NET "честно освещал деятельность общественных организаций, прекратил лоббировать интересы городского головы Львова Андрея Садового, а также перестал клеветать на участников АТО".

Как сообщается, ZAXID.NET входит в состав медиахолдинга ТРК Люкс, основной владелицей которого является Екатерина Кот-Садовая, жена мэра Львова Андрея Садового.

Акция длилась 15 минут, а затем ее участники разошлись.

Теги:   Протест Львов СМИ

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