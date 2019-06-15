Избран мурал, который будет украшать ЧАЭС — фото Вчера, 16:26 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС Мурал Погляд в майбутнє ЧАЭС

В конкурсе на лучший эскизный проект мурала Новое видение Чернобыльской АЭС победил рисунок Валерия Коршунова Погляд в майбутнє.

Об этом сообщается на сайте ЧАЭС.

«После обработки протоколов жюри, учитывающие следующие критерии: тематическое соответствие, креативность, художественная целесообразность, инновационность работы, а также после подсчета баллов зрительского голосования в Facebook победителем был избран Валерий Коршунов с работой Погляд в майбутнє», — говорится в сообщении.

Согласно Порядку проведения конкурса победитель награждается эксклюзивной двухдневной персональной экскурсией на Чернобыльской АЭС и в город Припять (допускается группа до 3-х человек), а также 5000 гривен.

Рисунок будет расположен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС. Поэтому мурал ежедневно будут видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.

Всего на конкурс было подано 24 работы. Еще 6 эскизов были направлены после окончания срока подачи, и они участие в конкурсе не принимали.