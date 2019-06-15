Избран мурал, который будет украшать ЧАЭС — фото
В конкурсе на лучший эскизный проект мурала Новое видение Чернобыльской АЭС победил рисунок Валерия Коршунова Погляд в майбутнє.
Об этом сообщается на сайте ЧАЭС.
«После обработки протоколов жюри, учитывающие следующие критерии: тематическое соответствие, креативность, художественная целесообразность, инновационность работы, а также после подсчета баллов зрительского голосования в Facebook победителем был избран Валерий Коршунов с работой Погляд в майбутнє», — говорится в сообщении.
Согласно Порядку проведения конкурса победитель награждается эксклюзивной двухдневной персональной экскурсией на Чернобыльской АЭС и в город Припять (допускается группа до 3-х человек), а также 5000 гривен.
Рисунок будет расположен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС. Поэтому мурал ежедневно будут видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.
Всего на конкурс было подано 24 работы. Еще 6 эскизов были направлены после окончания срока подачи, и они участие в конкурсе не принимали.