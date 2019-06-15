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Избран мурал, который будет украшать ЧАЭС — фото

Вчера, 16:26
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Избран мурал, который будет украшать ЧАЭС — фото - фото

ЧАЭС

Мурал Погляд в майбутнє

В конкурсе на лучший эскизный проект мурала Новое видение Чернобыльской АЭС победил рисунок Валерия Коршунова Погляд в майбутнє.

Об этом сообщается на сайте ЧАЭС.

«После обработки протоколов жюри, учитывающие следующие критерии: тематическое соответствие, креативность, художественная целесообразность, инновационность работы, а также после подсчета баллов зрительского голосования в Facebook победителем был избран Валерий Коршунов с работой Погляд в майбутнє», — говорится в сообщении.

Согласно Порядку проведения конкурса победитель награждается эксклюзивной двухдневной персональной экскурсией на Чернобыльской АЭС и в город Припять (допускается группа до 3-х человек), а также 5000 гривен.

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Рисунок будет расположен на восточной стене машинного зала, которая выходит на офисные помещения ЧАЭС. Поэтому мурал ежедневно будут видеть около тысячи человек персонала и посетителей станции.

Всего на конкурс было подано 24 работы. Еще 6 эскизов были направлены после окончания срока подачи, и они участие в конкурсе не принимали.

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Теги:   Мурал Чернобыльская АЭС Чернобыль ЧАЭС

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