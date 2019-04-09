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Избивал мать: в Украине человека впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие

Вчера, 20:36
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Избивал мать: в Украине человека впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие - фото

Пресс-служба полиции

Злоумышленник совершал противоправные действия в отношении своей матери

Гражданина Украины впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

Мужчина был привлечен к ответственности за систематическое избиение своей 80-летней матери.

Во вторник, 2 апреля Вознесенский горрайонный суд Николаевской области признал 57-летнего жителя города Вознесенска виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины Домашнее насилие.

"На сегодня это первый случай, когда домашний тиран привлечен к уголовной ответственности по указанной статье", - сообщили в полиции.

Злоумышленник в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении своей 80-летней матери. Так, в феврале 2019 года зафиксировали факт нанесения женщине легких телесных повреждений, которые также нанес сын.

Нередкие случаи противоправных действий в семье были квалифицированы как системное совершение домашнего насилия.

Несмотря на многочисленные избиения собственной матери, суд посчитал, что мужчина раскаялся и назначил ему наказание в виде ареста сроком на один месяц.

После отбытия основного наказания правонарушитель пройдет программу для обидчиков, которая может длиться от трех месяцев до одного года и предусматривает еженедельное проведение с обидчиками индивидуальных и групповых занятий, а умышленное уклонение от ее прохождения влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 390-1 Уголовного кодекса Украины. 

Такие действия наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Напомним, что 11 января 2019 году в Украине вступил в силу закон №5294 О предотвращении и противодействии домашнему насилию.

Теги:   Уголовная ответственность Полиция Насилие

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