Избили охранника и распилили сейф: в Николаевской области злоумышленники ограбили маслобойню

В Баштанке Николаевской области четверо злоумышленников ворвались в помещение проходной маслобойни.
Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
Неизвестные избили охранника, связали его и женщину-лаборанта, после чего забрали более 200 тыс. грн из сейфа.
О происшествии сообщил пострадавший охранник. Он рассказал, что злоумышленникам удалось распилить сейф и забрать деньги.
Напавшие демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись в неизвестном направлении.
Начато уголовное производство по статье ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Поиски злоумышленников, которым грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, продолжаются.
Читайте в свежем номере журнала Новое Время
- Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
- Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
- Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира
Комментарии
Правила комментирования