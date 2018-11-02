02 ноября 2018, пятница

Избили охранника и распилили сейф: в Николаевской области злоумышленники ограбили маслобойню

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Полиция разыскивает злоумышленников

Полиция разыскивает злоумышленников

В Баштанке Николаевской области четверо злоумышленников ворвались в помещение проходной маслобойни.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Неизвестные избили охранника, связали его и женщину-лаборанта, после чего забрали более 200 тыс. грн из сейфа.

О происшествии сообщил пострадавший охранник. Он рассказал, что злоумышленникам удалось распилить сейф и забрать деньги.

Напавшие демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись в неизвестном направлении.

Начато уголовное производство по статье ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Поиски злоумышленников, которым грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, продолжаются.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове