Избили охранника и распилили сейф: в Николаевской области злоумышленники ограбили маслобойню

В Баштанке Николаевской области четверо злоумышленников ворвались в помещение проходной маслобойни.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Неизвестные избили охранника, связали его и женщину-лаборанта, после чего забрали более 200 тыс. грн из сейфа.

О происшествии сообщил пострадавший охранник. Он рассказал, что злоумышленникам удалось распилить сейф и забрать деньги.

Напавшие демонтировали камеры видеонаблюдения и скрылись в неизвестном направлении.

Начато уголовное производство по статье ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Поиски злоумышленников, которым грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, продолжаются.