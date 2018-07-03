Избили и отобрали вещи. Отец удерживаемого в России Павла Гриба рассказал об издевательствах со стороны других заключенных

Украинского политзаключенного Павла Гриба во время этапирования в Ростов-на-Дону жестоко избили другие российские заключенные и отобрали все вещи и продукты питания, сообщил его отец Игорь Гриб.

По словам Гриба-старшего, инцидент произошел после того, как российские заключенные узнали о статье, которую инкриминируют Павлу (содействие в террористической деятельности).

"Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одних шортах и ​​майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет. По словам Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и дальнейшем", - сообщил отец на своей странице в Facebook.

По словам Игоря Гриба, один сильный удар в область живота может привести к разрыву воротной вены. Без срочного оперативного вмешательства внутреннее кровотечение приведет к смерти.

"Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", - добавил он.

Напомним, что 2 июля российский суд продлил срок содержания под стражей для украинца Павла Гриба до 20 декабря. С 9 июля начинаются судебные слушания в закрытом режиме. Украинцу инкриминируют содействие в подготовке взрыва в Сочи, за что ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, в период с марта по май 2017 года Павел Гриб переписывался по интернету со школьницей из Сочи. Российское следствие утверждает, что украинец убеждал девушку заложить изготовленную заранее самодельную взрывчатку и привести ее в действие на выпускном вечере 30 июня 2017 в Сочи. После теракта он якобы рекомендовал школьнице покинуть территорию России.

Павел Гриб исчез в Беларуси 24 августа 2017 года. Его отец, который ранее работал в Государственной пограничной службе Украины, сразу предположил, что его похитили сотрудники ФСБ РФ.

7 сентября генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону получило сообщение от ФСБ РФ в Краснодарском крае о задержании Гриба в СИЗО Краснодара.