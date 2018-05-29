Избиение военного пенсионера на рынке в Киеве: подозреваемого оставили под домашним арестом

Суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 24-летнему гражданину Грузии, который избил военного пенсионера на территории торгового центра Bazar возле станции метро Лесная.

Как сообщили в прокуратуре города, мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенном группой лиц).

Подозреваемому грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, что 25 мая на рынке возле метро Лесная в Киеве торговец избил 64-летнего киевлянина, военного пенсионера, когда он вступился за женщину. Пожилой мужчина сделал работнику рынка замечание из-за пренебрежительного отношения к женщине. В ответ 24-летний гражданин Грузии вместе с неустановленными лицами окружили мужчину и ударили его кулаком в лицо. В результате конфликта пенсионер получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Утром 27 мая группа из примерно 60-70 человек разгромила киоск торговца, который ударил военного пенсионера. В результате конфликта пострадали трое правоохранителей, задержаны 34 человека.