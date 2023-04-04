После избиения военного. УПЦ МП уволила хмельницкого митрополита, который захотел перейти в ПЦУ 4 апреля, 01:09 Митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский УПЦ МП Антоний (Фиалко) (Фото:УПЦ МП)

В понедельник, 3 апреля, митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский УПЦ МП Антоний (Фиалко), комментируя инцидент с избиением военного в храме, выразил готовность перейти в ПЦУ.

Об этом сказал иерарх в комментарии ТСН.



Антоний заявил, что готов перейти в Православную церковь Украины, но все его священники исчезли.

«Думали остаться в ПЦУ, попросить, чтобы как-нибудь с ними. Я то готов, я сам перейду, заберу свои вещи, но они же (священники МП. - ред.) молчат, они сбежали, я их ищу, давайте с вами решим. Я один остался, заложник», – добавляет митрополит.

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Синод (Высший руководящий орган. - ред.) УПЦ МП уволил его с должности.

«Священный синод уволил преосвященного митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония от управления Хмельницкой епархией и счел его на покой ( "счисление на покой" означает увольнение. - ред.)», - говорится в сообщении пресс-службы УПЦ МП.

Новым руководителем Хмельницкой епархии УПЦ МП стал архиепископ Виктор Коцаба, ранее занимавший должность викария Киевской митрополии.

Митрополит Антоний Фиалко – один из старейших епископов Московского патриархата в Украине. Он был причастен к созданию Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), поскольку был рукоположенным епископа Хмельницкого и Каменец-Подольского в 1991 году патриархом УАПЦ Мстиславом, который был племянником Симона Петлюры. Однако уже в следующем году он вернулся в Московский патриархат.

Хотя в кулуарах сказал о своем намерении присоединиться к Православной церкви Украины, созданной на Объединительном соборе 2018 года, митрополит Антоний так и не появился на заседании в Софии Киевской.

В воскресенье, 2 апреля, депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлык заявил об избиении военного в храме Украинской православной церкви московского патриархата в Хмельницком.

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Он опубликовал видео, как священнослужитель толкает и бьет ногой мужчину в военной форме, после чего к нему присоединяются другие и прижимают военного к стене. Священник просит вызвать полицию. Тем временем военный восклицает: «Сколько людей должно умереть, чтобы вы, московский патриархат…»

Священнослужитель вместе с другими мужчинами вывел военного с изломанными за спиной руками из здания. Однако на выходе между ними снова произошла стычка. Мужчину в форме прижали к полу, после чего он сказал, что ему нечем дышать. Из здания военный вышел с поврежденным носом.

На видео фигурирует военнослужащий Артур Ананьев, с начала полномасштабного вторжения России добровольцем ушедший на фронт в составе 19-го стрелкового батальона, где получил контузию и черепно-мозговую травму.

Представитель Управления патрульной полиции Хмельницкой области Виктория Тимощук рассказала изданию Vsim.ua, что в 10:20 в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ во время богослужения 26-летний мужчина начал конфликт со священником.

«Мужчина во время проведения молитвенной литургии сбросил со стола на пол книгу Евангелия, устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию. Свидетели этого происшествия вызвали сотрудников полиции. В настоящее время решается вопрос о привлечении гражданина к административной ответственности по ст. 173 КУоАП», — прокомментировали правоохранители.

Кроме того, по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Украинская православная церковь Московского патриархата отреагировала на инцидент и заявила, что "после призывов местного депутата мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии".