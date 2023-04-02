«Прочь московского попа». Жители Хмельницкого собираются возле церкви УПЦ МП, где священники избили военного 2 апреля, 17:27 Вблизи хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора собралось около 500 человек (Фото:Суспільне Хмельницкий/Telegram)

После нападения священников УПЦ МП на пришедшего в храм военного у Свято-Покровского кафедрального собора в Хмельницком начали собираться люди. Они хотят услышать от монахов объяснение своих действий.

Об этом сообщает Суспільне Хмельницкий в Telegram.

«Возле хмельницкого Свято-Покровского кафедрального собора собралось около 50 человек. Они говорят, что хотят услышать объяснение, почему избили военного. С ними общается священник храма Александр Рыбчинский», — говорится в сообщении.

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Позже стало известно, что количество людей увеличилось. Около 500 человек скандируют: «Прочь московского попа», «Слава Украине», поют гимн, а прихожане поют церковные песни.

«Это две отдельные группы, также приехали военные», — говорится в сообщении Суспільного.



Также отмечается, что на месте протеста дежурит полиция.

По словам депутата Хмельницкого областного совета Виктора Бурлыка, на видео военнослужащий Артур Ананьев, с начала полномасштабного вторжения России добровольцем ушел на фронт в составе 19-го стрелкового батальона. Он получил контузию и черепно-мозговую травму.

На кадрах видно, что священнослужители начали насильно выводить военнослужащего из помещения церкви.

Как добавил депутат Бурлык, на место конфликта приехали правоохранители, задержавшие военного по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях — мелкое хулиганство.

Представитель Управления патрульной полиции Хмельницкой области Виктория Тимощук рассказала, что по факту избиения военнослужащего, зафиксированному на видео, следователи открыли уголовное производство в отношении священника по ч. 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.