В Киеве ужесточили меру пресечения водителю джипа Mercedes, избившему велосипедиста из-за замечания о парковке

В Киеве апелляционный суд изменил мерупресечения для водителя авто Mercedes Александра Хилыка, подозреваемому в избиении велосипедиста на Подоле.

Об этом 13 октября сообщают Киевская городская прокуратура и Суспільне.

«Суд изменил подозреваемому ночной домашний арест на содержание под стражей с возможностью внести залог в размере 5 миллионов гривен. Срок действия меры пресечения — до 25 ноября 2025 года», — сообщили в прокуратуре.

Реклама

Как пишет Суспільне, Хилык просил сделать заседание закрытым из-за «избирательного освещения информации в СМИ».

«Никто в YouTube не показал объективно событие, как оно было. Меня выставили человеком, который злоупотребляет всеми правами», — заявлял фигурант.

Однако судья отклонил эту просьбу и заседание транслировалось онлайн. Кроме того, 13 октября на заседании просматривались две видеозаписи — с дорожных камер наблюдения и видео супруги водителя во время конфликта.

«После просмотра обоих видео можем объективно говорить о событиях. Видим, что он пытался избежать конфликта. Пытались связаться с адвокатами потерпевшего, чтобы узнать о его состоянии и процессе лечения. Нам сообщили, что после выписки из больницы они будут готовы к определенному диалогу», — утверждала адвокат подозреваемого Елена Кононец и добавили, что у Хилыка «нет таких средств на залог».

В свою очередь прокурор отметил, что на содержании под стражей настаивали ранее. Также он прокомментировал видео, предоставленное защитой.

«По мнению обвинения, соразмерность действий подозреваемого превышает то, что применял потерпевший в этой ситуации», — подытожил прокурор Александр Свербиус.

В уголовном производстве об оставлении пострадавшего велосипедиста без помощи, где водителю также сообщено о подозрении, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 31 октября 2025 года, подытожили в столичной прокуратуре.

30 сентября стало известно, что в Подольском районе Киева между 44-летним водителем Mercedes-Benz G-500 и 40-летним велосипедистом возник конфликт из-за парковки авто на велодорожке. Разгневанный замечанием водитель нанес велосипедисту несколько ударов по лицу. Потерпевший потерял сознание и упал на асфальт.

После этого нападавший оттащил потерпевшего без сознания на обочину и уехал с места происшествия.

Впоследствии медики диагностировали у 40-летнего потерпевшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости — после того, как он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

4 октября 2025 года, по ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры Киева, 44-летнему фигуранта была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 31 октября 2025 года) без определения залога.