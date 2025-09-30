Во Львовской области неизвестные избили ветерана. Полиция уже проводит проверку

Об этом сообщает Нацполиция во Львовской области.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Пустомыты Львовского района. Официального обращения по этой ситуации в территориальные подразделения полиции Львовской области не поступало.

Реклама

Полицейские зарегистрировали данную информацию и устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые нанесли телесные повреждения потерпевшему. Также решается вопрос правовой квалификации.

Других деталей не сообщается.

24 сентября стало известно, что во Львове судят местную жительницу Юлию Каганяк, которую обвиняют в избиении жены украинского ветерана Андрея Куликова Юлии.