Избиение украинца в польском Глоскуве: мужчину выписали из больницы, он вернулся в Украину

Нападение произошло под Варшавой в начале мая

Украинца, которого избили битами в польском Глоскуве, выписали из больницы.

Об этом сообщила руководитель консульского отдела посольства Украины в Варшаве Светлана Крыса, пишет Укринформ.

По словам дипломата, 52-летнего Николая выписали из хирургического отделения местного госпиталя в воскресенье, 20 мая. Накануне ему сделали операцию. Польские правоохранители допросили мужчину.

Консул добавила, что состояние здоровья позволило украинцу выехать на родину обычным автотранспортом, а не на скорой помощи. Его сопровождали сын и сестра.

"Сын Николая сказал в понедельник, что они уже дома, доехали хорошо", - подчеркнула дипломат.

Напомним, 3 мая в польском Глоскуве неизвестные напали на троих украинцев, одного из них сильно избили бейсбольными битами. В Польше открыли уголовное производство по факту жестокого избиения украинца.

Пока нельзя говорить о том, что нападение произошло на национальной почве.