Скандал в учебном центре. В Житомирской области офицер избил ногами солдата — видео из соцсетей
Избиение солдата в Житомирской области (Фото:Скриншот / Труха / Telegram)
В Житомирской области офицер в казарме ногами избил солдата-срочника, пишет Telegram-канал Труха, опубликовавший соответствующее видео инцидента.
Отмечается, что офицер на видео – командир учебного центра, лейтенант Виктор Витусевич.
Точная причина инцидента неизвестна. На записи слышно, что офицер кричит на солдата из-за того, что «я пр****л (утратил, потерял – ред.) полковника».
Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что наказал парня за пьянство.
«Я был неправ и готов понести наказание, которое я заслуживаю, но хочу сказать, что алкоголь в армии недопустим, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы он ни был — на учениях или в районе выполнения боевых действий […] Я буду отвечать за свои действия», – сказал он.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Как отмечает Труха, об инциденте уже стало известно военному руководству в Киеве.
На скандал отреагировал 190 учебный центр ВСУ в поселке Гуйва Житомирской области. Там сообщили, что уже начато служебное расследование, к которому привлечены Служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и другие органы.
Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.