Скандал в учебном центре. В Житомирской области офицер избил ногами солдата — видео из соцсетей

12 марта, 15:41
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Избиение солдата в Житомирской области (Фото:Скриншот / Труха / Telegram)

Избиение солдата в Житомирской области (Фото:Скриншот / Труха / Telegram)

В Житомирской области офицер в казарме ногами избил солдата-срочника, пишет Telegram-канал Труха, опубликовавший соответствующее видео инцидента.

Отмечается, что офицер на видео – командир учебного центра, лейтенант Виктор Витусевич.

Точная причина инцидента неизвестна. На записи слышно, что офицер кричит на солдата из-за того, что «я пр****л (утратил, потерял – ред.) полковника».

Видео дня

Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что наказал парня за пьянство.

«Я был неправ и готов понести наказание, которое я заслуживаю, но хочу сказать, что алкоголь в армии недопустим, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы он ни был — на учениях или в районе выполнения боевых действий […] Я буду отвечать за свои действия», – сказал он.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как отмечает Труха, об инциденте уже стало известно военному руководству в Киеве.

На скандал отреагировал 190 учебный центр ВСУ в поселке Гуйва Житомирской области. Там сообщили, что уже начато служебное расследование, к которому привлечены Служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и другие органы.

Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Избиение Солдаты Видео Житомирская область Офицер

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