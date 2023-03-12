Скандал в учебном центре. В Житомирской области офицер избил ногами солдата — видео из соцсетей 12 марта, 15:41 Избиение солдата в Житомирской области (Фото:Скриншот / Труха / Telegram)

В Житомирской области офицер в казарме ногами избил солдата-срочника, пишет Telegram-канал Труха, опубликовавший соответствующее видео инцидента.

Отмечается, что офицер на видео – командир учебного центра, лейтенант Виктор Витусевич.



Точная причина инцидента неизвестна. На записи слышно, что офицер кричит на солдата из-за того, что «я пр****л (утратил, потерял – ред.) полковника».

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Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что наказал парня за пьянство.

«Я был неправ и готов понести наказание, которое я заслуживаю, но хочу сказать, что алкоголь в армии недопустим, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы он ни был — на учениях или в районе выполнения боевых действий […] Я буду отвечать за свои действия», – сказал он.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

На Житомирщині офіцер у приміщенні казарми ногами відлупцював солдата-строковика. Відео поширили в соцмережах.



Згодом командир записав відео з вибаченнями, списавши все на те, що боєць нібито перебував у стані алкогольного сп'яніння. pic.twitter.com/QpAKYuJpDX — NV (@tweetsNV) March 12, 2023

Как отмечает Труха, об инциденте уже стало известно военному руководству в Киеве.

На скандал отреагировал 190 учебный центр ВСУ в поселке Гуйва Житомирской области. Там сообщили, что уже начато служебное расследование, к которому привлечены Служба военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и другие органы.

Фигуранты инцидента отстранены от исполнения служебных обязанностей до конца расследования.

