Командира взвода, которого подозревают в избиении солдата в воинской части, арестовали — ГБР 15 марта, 20:24 В Сети появилось видео избиения срочника его командиром (Фото:t.me/DBRgovua)

Командира взвода, которого подозревают в избиении солдата в воинской части в Житомирской области, арестовали. Об этом заявила советница по коммуникациям Госбюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона в среду, 15 марта.

Обновлено 17.03. В пресс-службе ГБР уточнили, что командира взвода отправили под круглосуточный домашний арест.

Обновлено 16.03. В пресс-службе ГБР сообщили, что офицер получил подозрение по факту превышения власти или служебных полномочий, вопрос об избрании меры пресечения решается. Он отстранен на время расследования.

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По ее словам, командиру взводу уже объявили о подозрении в превышении полномочий в условиях военного положения и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.



Комментируя видеообращение солдата, который заявил, что командир не избивал его, а «показывал силовой прием», Сапьян сказала, что все материалы будут изучать следователи.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника. Утверждалось, что на видео командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич. Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что якобы «наказал» солдата за пьянство.



13 марта в ГБР заявили, что расследуют факт избиения командиром солдата в одной из воинских частей Житомирской области.