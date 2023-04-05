Дело передали в суд. Командиру, избившему срочника в Житомирской области, грозит 12 лет за решеткой

5 апреля, 10:11
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Командиру, избившему срочника на Житомирщине, грозит 12 лет за решеткой (Фото:ГБР)

Командиру, избившему срочника на Житомирщине, грозит 12 лет за решеткой (Фото:ГБР)

Командир взвода одной из воинских частей Житомирской области, избивший солдата-срочника в учебном центре, предстанет перед судом. Ему грозит 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

15 марта командиру сообщили о подозрении и отстранили от должности. Младший лейтенант свою вину признал, его отправили под круглосуточный домашний арест.

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Военного обвиняют в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения — ч. 5 ст. 426−1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Инцидент произошел 11 марта. Лейтенант решил «проучить» солдата-срочника, якобы находившегося на военной службе в состоянии алкогольного опьянения. СМИ опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил юношу.

Лейтенант Виктор Витусевич позже записал видео с извинениями. Пострадавший солдат в видеообращении заявил, что командир не избивал его, а «показывал силовой прием».

https://twitter.com/tweetsNV/status/1634907061850107906?s=20
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Избиение Воинская часть Житомир Житомирская область

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