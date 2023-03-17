Офицера, который избил срочника в Житомирской области, отправили под круглосуточный домашний арест 17 марта, 12:01 Суд отправил под круглосуточный домашний арест командира, который избил солдата в воинской части (Фото:ГБР)

Суд отправил под круглосуточный домашний арест командира взвода одной из воинских частей Житомирской области, который избил солдата-срочника в учебном центре.



Об этом в комментарии Украинской правде сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По данным ГБР, соответствующее решение вынес Богунский районный суд Житомира 16 марта.

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Накануне командиру объявили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника. Утверждалось, что на видео командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич. Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что якобы «наказал» солдата за пьянство.

Пострадавший солдат записал видеообращение, в котором заявил, что командир не избивал его, а «показывал силовой прием».

