Офицера, который избил срочника в Житомирской области, отправили под круглосуточный домашний арест
Суд отправил под круглосуточный домашний арест командира, который избил солдата в воинской части (Фото:ГБР)
Суд отправил под круглосуточный домашний арест командира взвода одной из воинских частей Житомирской области, который избил солдата-срочника в учебном центре.
Об этом в комментарии Украинской правде сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
По данным ГБР, соответствующее решение вынес Богунский районный суд Житомира 16 марта.
Накануне командиру объявили о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.
Ранее СМИ опубликовали видео, на котором офицер в казарме ногами избил солдата-срочника. Утверждалось, что на видео командир учебного центра лейтенант Виктор Витусевич. Сам Витусевич позже записал видео с извинениями, намекнув, что якобы «наказал» солдата за пьянство.
Пострадавший солдат записал видеообращение, в котором заявил, что командир не избивал его, а «показывал силовой прием».