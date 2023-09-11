Признал вину. Старший лейтенант Нацгвардии Андрей Ярема получил полтора года дисбата за избиение солдата
Допрос подозреваемого, апрель 2023 года (Фото:ГБР)
Офицер Нацгвардии Андрей Ярема будет отбывать наказание за избиение подчиненного в дисциплинарном батальоне военнослужащих в течение одного года и шести месяцев.
Об этом говорится в решении суда.
В суде Ярема полностью признал свою вину. По его версии, он приказал подчиненному убирать территорию, однако тот отказался, в результате чего между ними возник спор и разговор на повышенных тонах.
«Будучи на эмоциях, обвиняемый нанес потерпевшему три-четыре удара в грудную клетку и толкнул на стол. Обвиняемый в содеянном искренне раскаялся, отметил, что жалеет о содеянном, просил суд строго его не наказывать», — говорится в приговоре.
Также суд учел, что обвиняемый возместил потерпевшему ущерб, а также то, что потерпевший солдат просил строго не наказывать своего обидчика.
Суд признал нацгвардейца виновным по ст. 426−1 ч. 5 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения) и назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих.
В апреле в Сети появилось видео, на котором офицер избивает солдата в части Нацгвардии в Ивано-Франковской области. Руководство НГУ назвало действия офицера недопустимыми и сообщило, что начало внутреннее расследование.