Избиение военного пенсионера на рынке в Киеве: Неизвестные разгромили киоски подозреваемых

Перед этим неизвестные демонтировали вывеску с киоска, где торговал подозреваемый в нападении на пенсионера

В Киеве на рынке возле станции метро Лесная, где накануне торговцы избили военного пенсионера, произошла стычка между неизвестными, крушившими киоски в балаклавах, и правоохранителями.

Об этом сообщает Громадське.

Неизвестные в балаклавах начали громить киоски, ломать ролеты. Полиция применила газ, после чего мужчины начали бросать камни в сторону правоохранителей.

Пока нет информации о том, принадлежат ли на самом деле киоски, попавшие под разгром, участникам избиения пенсионера.

Ранее СМИ сообщали, что погром киосков - дело рук С14, но в организации опровергли эту информацию.

По информации Цензор.НЕТ, более 10 участников погрома задержали.

Перед этим неизвестные демонтировали вывеску с киоска, в котором торговал подозреваемый в нападении на пенсионера.

Напомним, что 26 мая в Киеве на рынке торговцы избили военного пенсионера, который сделал им замечание. Антон Геращенко сообщал, что одного нападающего задержали.