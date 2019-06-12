Избиение оператора в Харькове: одному из нападавших объявили о подозрении
Полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на оператора харьковского телеканала во время столкновения в районе Барабашово.
По данным ведомства, одним из нападавших оказался 26-летний харьковчанин.
Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.
Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.
Следствие будет требовать содержания под стражей без определения залога.
Напомним, в Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения. Позже в полиции заявили, что травмы получили девять человек.
В администрации рынка заявили, что столкновение произошло между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя — ветерана АТО.
Во время столкновений неизвестные избили оператора местного телеканала. Это произошла накануне его дня рождения.
На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Вследствие кровоизлияния в мозг у Макарюка случился инсульт.
Полиция начала уголовное производство.