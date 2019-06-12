Избиение оператора в Харькове: одному из нападавших объявили о подозрении Сегодня, 10:47 Цей матеріал також доступний українською ТЦ Барабашово Оператор находится в больнице ТЦ Барабашово

Полиция объявила о подозрении одному из причастных к нападению на оператора харьковского телеканала во время столкновения в районе Барабашово.

По данным ведомства, одним из нападавших оказался 26-летний харьковчанин.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345−1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы.

Следствие будет требовать содержания под стражей без определения залога.

Напомним, в Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения. Позже в полиции заявили, что травмы получили девять человек.

В администрации рынка заявили, что столкновение произошло между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя — ветерана АТО.

Во время столкновений неизвестные избили оператора местного телеканала. Это произошла накануне его дня рождения.

На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Вследствие кровоизлияния в мозг у Макарюка случился инсульт.

Полиция начала уголовное производство.