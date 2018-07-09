Избиение мужчины на вокзале Харькова: против полицейских открыли дело

Работникам полиции грозит до восьми лет тюрьмы

Прокуратура Харьковской области начала расследование из-за избиения полицейскими мужчины в отделении на станции Харьков-Пассажирский.

Следователи установили, что инцидент произошел 7 июля при участии трех полицейских Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области (старшие сержанты 1989 и 1992 г.р. и капрал сектора патрульной полиции 1997 г.р.).

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Следователи расценили избиение мужчины как превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов, которое сопровождалось насилием и оскорблением (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Им грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Устанавливаются все обстоятельства дела, а также - личность потерпевшего и лицо, сделавшее видеозапись с неправомерными действиями полицейских.