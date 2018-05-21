Избежать проблем после смерти. О преимуществах заранее написанного завещания

Лишь 20% украинцев составляют завещания, сообщил руководитель Главного территориального управления юстиции в городе Киев Станислав Куценко. Прежде всего, как отметил он, это лица пожилого возраста, которые боятся, что имущество после смерти отойдет государству, или те, кто в своей жизни уже имели проблемы с наследованием по закону. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Остальные 80% граждан завещание не пишут и рассчитывают на закон и порядочность родственников. При отсутствии завещания наследники определяются по закону, отметил Куценко. Однако составление завещания может обезопасить родственников от судебных споров.

"Первая очередь наследников - это дети, родители. Вторая - братья, сетры, дед, бабка. Завещание стоит писать, чтобы избежать недоразумений", - советует Станислав Куценко.

Секретные завещания удостоверяются нотариусом без ознакомления с его содержанием

Он утверждает, что Государственные нотариальные конторы максимально способствуют составлению завещания и оформляют документы по вступлению в наследство.

Количество украинцев готовы составлять завещания, существенно возросла, отметила частный нотариус Сабина Мартынюк. Она сообщила, при этом услугой нотариуса стали пользоваться люди молодого возраста.

"Завещания стали популярными, а люди более юридически подкованными. Ранее завещание составляли лишь старики старше 60 лет. Сейчас же граждане т 40 лет. Люди начали расспрашивать, что произойдет в случае смерти. Если человек написал завещание, но не учел, что у него есть маленькие дети, родители, то следует знать, что они имеют обязательную долю", - рассказала нотариус.

Игнорирование написания завещания является безответственным отношением человека к ситуации, отметил адвокат, руководитель Бюро наследственности Станислав Бондарчук. Поскольку, по его словам, отсутствие завещания часто становится проблемой для родственников умершего.

"Если человек не оставляет завещание, то это может быть неприятной ситуацией для наследников. Особенно, если их двое или трое. Кроме того, если у человека на руках будет завещание, ему не придется доказывать родственные связи. Часто люди обнаруживают, что им не хватает каких-то документов для этого", - отметил правозащитник.

Что должно содержать завещание

Чаще всего в завещание люди вносят недвижимость - квартиры, дома, землю, добавил адвокат.

В Министерстве юстиции опубликовали инструкцию для оформления завещания. Во-первых, нужно отметить лиц, которые станут наследниками. Во-вторых, обратиться к нотариусу и сдать такие документы, как паспорт, идентификационный номер, документ о праве собственности на имущество.

В течение одного часа можно получить завещание на специальном бланке. Нотариус также должен внести данные в день удостоверения завещания в наследственный реестр.

Удостоверить завещание можно без документа на право собственности

Бывают стандартные завещания, секретные и завещания супругов. Секретные завещания удостоверяются нотариусом без ознакомления с его содержанием, он подается нотариусу в запечатанном конверте с подписью завещателя и открывается в присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей. Завещание супругов касается не всего имущества, а только той части, которая была приобретена в период нахождения в браке и за общие средства. По смерти одного из супругов доля в праве общей совместной собственности переходит к другому. В случае отсутствия завещания, право получают наследники по закону. Наследниками могут быть физические, юридические лица и государство.

В государственных нотариальных конторах составления завещания стоит примерно 200-250 гривен. У частного нотариуса цена на эту услугу может составлять 500 гривен и больше. Сама процедура является достаточной простой и занимает 15 минут. Лицу, которое хочет составить завещание, не обязательно иметь с собой документы на имущество. Нотариус может зафиксировать все со слов.

Этой весной президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий налог на наследство для некоторых родственников наследника. Отныне освобождаются от налогообложения доходы физических лиц от стоимости наследства, если ее получают члены семьи первой и второй степени родства: родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки. Для всех остальных наследников налог остается в размере 5%.