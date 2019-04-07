Из зоны ООС в Киев доставили пограничника, которого ранил снайпер боевиков
В Киев из зоны ООС доставили военнослужащего Краматорского пограничного отряда, который получил ранение на КПВВ Марьинка после обстрела снайпера.
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, раненого пограничника доставили в
Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы.
Напомним, офицер-пограничник 5 апреля в результате снайперского обстрела на КПВВ Марьинка получил ранение в ногу.
Военнослужащий сразу был доставлен в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, впоследствии его транспортировали в военный госпиталь ВСУ. 6 апреля офицера доставили в Харьков, откуда на вертолете транспортировали в Киев.
Сейчас состояние здоровья пограничника стабильное. Угрозы его жизни нет.