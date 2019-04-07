Из зоны ООС в Киев доставили пограничника, которого ранил снайпер боевиков Сегодня, 13:19 844 Цей матеріал також доступний українською mvs.gov.ua Состояние здоровья раненого пограничника стабильное mvs.gov.ua

В Киев из зоны ООС доставили военнослужащего Краматорского пограничного отряда, который получил ранение на КПВВ Марьинка после обстрела снайпера.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, раненого пограничника доставили в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы.



Напомним, офицер-пограничник 5 апреля в результате снайперского обстрела на КПВВ Марьинка получил ранение в ногу.

Военнослужащий сразу был доставлен в местную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, впоследствии его транспортировали в военный госпиталь ВСУ. 6 апреля офицера доставили в Харьков, откуда на вертолете транспортировали в Киев.

Сейчас состояние здоровья пограничника стабильное. Угрозы его жизни нет.