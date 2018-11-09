09 ноября 2018, пятница

Из зоны ООС пытались вывезти пять тонн оружия и боеприпасов - СБУ

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По данным СБУ, найденный арсенал собирались переправить в центральные регионы страны
Фото: СБУ

По данным СБУ, найденный арсенал собирались переправить в центральные регионы страны

Привлеченные к Операции Объединенных сил сотрудники Службы безопасности Украины и Нацполиции заблокировали канал поставки с территории Луганской области крупных партий военных средств поражения.

Как сообщается, группа лиц обустроила на прежнем месте дислокации одного из военных подразделений недалеко от Северодонецка схрон с вооружением.

Согласно данным следствия, его планировали нелегально переправить в центральные регионы Украины с целью дальнейшей реализации.

Кроме того, во время санкционированных следственных действий оперативники спецслужбы обнаружили несколько тайников с готовыми к сбыту военными средствами поражения.

Всего правоохранители изъяли 170 гранатометных выстрелов, почти 250 гранат различных модификаций, 150 взрывателей, 140 пороховых зарядов для выстрелов, гранатометы РПГ-26 и РПГ-22, огнеметы, реактивные двигатели, взрывчатку, сигнальные мины и десятки тысяч единиц боеприпасов для огнестрельного оружия.

В СБУ отметили, что общий вес изъятого вооружения достигает 5 тонн.

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