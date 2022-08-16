Взрывы под Джанкоем: на выезде из Крыма образовались огромные очереди — Ташева

16 августа, 14:17
По словам Тамилы Ташевой, из-за взрывов многие местные жителя прячутся по подвалам (Фото:Скриншот видео Крыминформ/t.me)

По словам Тамилы Ташевой, из-за взрывов многие местные жителя прячутся по подвалам (Фото:Скриншот видео Крыминформ/t.me)

На фоне взрывов на российских военных объектах во временно оккупированном Крыму граждане РФ массово бегут с полуострова.

Об этом во вторник, 16 августа, сообщила у себя в Facebook представитель президента в АР Тамила Ташева.

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«Война вот так „неожиданно“ пришла в Крым. Оккупанты и колонизаторы уже бегут. Сдетонировало в Джанкойском районе. Люди прячутся по подвалам. На выезд из Крыма огромные очереди. Оккупационная администрация все полгода большой войны, и на прошлой неделе заявляла — Крыму и людям ничего не угрожает. Минобороны РФ снова говорит — „возгорание на складе боеприпасов“… Люди считают иначе», — рассказала она.

Видео дня

https://www.facebook.com/tamila.tasheva/posts/pfbid0zzEVE3mtgCs1enQJXPpVtdVtuWT8wBUwVRgy65S2dpMmez87ehmCbv1WCU9UTKcLl

Утром 16 августа на территории российской воинской части в районе Джанкоя произошла серия взрывов.

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Сначала в минобороны РФ утверждали, что причиной стало якобы случайное возгорание, однако позже заявили, что речь идет о «диверсии».

По словам очевидцев, которые подтверждают и обнародованные в соцсетях видео, на территории воинской части произошел мощный взрыв, после чего началась детонация хранившихся там боеприпасов.

https://www.youtube.com/watch?v=VKkv-rFGVaM&t=71s

Кроме того, параллельно с этим под Джанкоем загорелась трансформаторная станция.

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При этом ранее, 9 августа, в Крыму произошла серия взрывов на военном аэродроме в Сакском районе, где были уничтожены минимум девять российских самолетов.

За этим послендовала первая волна массового бегства россиян с оккупированного ими украинского полуострова.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Россияне Керченский мост Джанкой Взрыв Крымский мост Тамила Ташева Война России против Украины

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