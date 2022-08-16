Взрывы под Джанкоем: продолжается «детонация» боеприпасов, оккупанты объявили эвакуацию, есть раненые

16 августа, 10:20
Сообщается о раненых в результате взрывов в Крыму (Фото:Кадр видео Крыминформ)

Сообщается о раненых в результате взрывов в Крыму (Фото:Кадр видео Крыминформ)

В оккупированном Крыму после взрывов боеприпасов на складе под Джанкоем началась эвакуация местного населения.

Как заявил кремлевский ставленник в Крыму Сергей Аксенов, детонация продолжается до сих пор.

Он утверждает, что «произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей».

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Есть двое пострадавших среди гражданского населения. Как сообщает Telegram-канал SHOT, также ранен 31-летний военный.

Утром во вторник, 16 августа, возник масштабный пожар в Джанкойском районе оккупированного Крыма. Жители слышали громкие взрывы.

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Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, горит российская воинская часть в поселке Азовское. Было попадание в хранилище боеприпасов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Крым Боеприпасы Джанкой Война России против Украины

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