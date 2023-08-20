Из-за взрыва в криминалистическом центре МВД в Киеве погибли четыре человека
В субботу, 19 августа, загорелось складское помещение экспертно-криминалистического центр (Фото:МВД)
В результате пожара на территории Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД 19 августа под Киевом погибли четверо сотрудников.
Об этом заявила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова, сообщает Суспільне.
Взрывы в субботу, 19 августа, были слышны в Киеве, после чего вспыхнул пожар.
Мэр города Виталий Кличко заявил, что пожар возник в результате взрывов в районе Кольцевой дороги — в промзоне на участке, находящемся на территории Киевской области
Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, причиной взрывов стала детонация взрывоопасных предметов, когда специалисты проводили экспертизу на территории экспертно-криминалистического центра.
Позже в ГСЧС сообщили, что пожар вспыхнул в складском помещении в селе Петропавловская Борщаговка Бучанского района.
Вечером Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что пожар, возникший в складском помещении, ликвидирован.