27 июня 2018, среда

Из-за вспышки африканской чумы свиней в Измаиле объявлен карантин - мэр

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Всех свиней в Измаиле решено утилизировать
Фото: Pixabay

Всех свиней в Измаиле решено утилизировать

Специалисты зафиксировали в Измаиле Одесской области вспышки африканской чумы свиней.

Об этом у себя в Facebook сообщил мэр города Андрей Абрамченко.

"В одном из частных домохозяйств города зафиксирован случай вспышки африканской чумы свиней. В связи с этим городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принято решение о введении в Измаиле карантина", - написал он.

Кроме того, вспышка африканской чумы также зафиксирована в трех селах Измаильского района – в Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе.

По словам Абрамченко, в связи с этим планируется уничтожение всех свиней в городе.

При этом отмечается, что убытки хозяевам животных будут возмещены.

Ранее сообщалось, что в Киевской области у свиней обнаружили вспышку африканской чумы.

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