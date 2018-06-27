Из-за вспышки африканской чумы свиней в Измаиле объявлен карантин - мэр

Специалисты зафиксировали в Измаиле Одесской области вспышки африканской чумы свиней.
Об этом у себя в Facebook сообщил мэр города Андрей Абрамченко.
"В одном из частных домохозяйств города зафиксирован случай вспышки африканской чумы свиней. В связи с этим городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принято решение о введении в Измаиле карантина", - написал он.
Кроме того, вспышка африканской чумы также зафиксирована в трех селах Измаильского района – в Ларжанке, Новой и Старой Некрасовках, а также в Ренийском районе.
По словам Абрамченко, в связи с этим планируется уничтожение всех свиней в городе.
При этом отмечается, что убытки хозяевам животных будут возмещены.
Ранее сообщалось, что в Киевской области у свиней обнаружили вспышку африканской чумы.
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