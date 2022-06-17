Угроза дефицита. Война обостряет проблему доступа к питьевой воде — WWF-Украина 17 июня, 18:22 Цей матеріал також доступний українською В рамках программы «Свободные реки Украины» WWF-Украина удалось в течение двух лет демонтировать 6 нефункционирующих плотин на реке Черемош и восстановить проточность 504 км рек, а вместе с ней и миграцию животных-символов Карпат — лосося дунайского и форели. (Фото:Vasyl Dyachuk / WWF-Ukraine)

6 млн украинцев испытывают проблемы с доступом к питьевой воде в результате войны, сообщают UNICEF. Всего от нехватки воды для санитарных и гигиенических нужд страдают 13,6 млн жителей Украины.

Состояние экосистемных услуг пресноводных ресурсов Украины стремительно приближалось к отметке «высокий риск» еще до начала полномасштабного вторжения россии, сообщают в своем исследовании ко Всемирному дню борьбы с опустыниванием и засухами, который отмечается 17 июня, WWF Water Risk Filter.



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Привел к падению уровня грунтовых вод целый ряд причин, таких как: более 50% распаханности общей территории, что является одним из самых высоких показателей в мире, вмешательство в свободное течение рек из-за застройки берегов, выпрямление и перегораживание водоемов, осушение водно-болотных угодий. А также глобальная причина — изменение климата. 75% поверхности земли, не покрытой льдом, уже претерпело значительные преобразования, а более 85% площади водно-болотных угодий утрачено, говорится в глобальном исследовании WWF.

Пилотный проект Экологическое восстановление реки Ягорлык на участке от села Должанка до села Розовка. Был восстановлен участок реки со свободным течением протяженностью более 8.5 км / Фото: Inna Hoch / WWF-Украина

Человеческая деятельность продолжает уменьшать объемы жизненно столь важного ресурса как вода. Война же усугубляет проблему доступности воды, ведь отвлекает внимание и ресурсы от системных решений и создает дополнительные вызовы, сообщают в WWF-Украина. В частности, связанные с загрязнением и разрушением объектов водоснабжение и водоотвод.

«До войны водоснабжение большинства регионов Восточной Украины не было независимым, а осуществлялось в основном благодаря воде из Днепра, системе водохранилищ и каналов, известных под названием Днепр-Донбасс. Мы имели дело с практически не диверсифицированным источником водоснабжения питьевой воды для нужд промышленности и агросектора. Во время войны на Донбассе канал Днепр-Донбасс и локальные системы водоснабжения и водоотвода подвергались обстрелам, отмечались значительные потери воды, ее загрязнение и ухудшение качества», — отмечают в WWF-Украина.

С началом полномасштабного вторжения ситуация обострилась. Только на Оскольском водохранилище Харьковской области вследствие разрушения гидроузла высвободилось 355,5 млн м3 воды. Эта вода попала сначала в реку Оскол, а затем — в Северский Донец. Оскольское водохранилище поставляло воду для обеспечения подавляющего большинства населения Луганской и Донецкой областей. Конечным городом назначения канала является Мариуполь — сейчас ситуация там критическая. В частности, из-за отсутствия водоснабжения существует угроза развития инфекционных заболеваний. Без воды остается временно подконтрольная Украине территория Луганской области, также пострадали системы водоснабжения таких городов как Сумы, Николаев, Чернигов и Харьков.

Болото Глуханя, самое большое сфагновое олиготрофное болото в Горганах, Закарпатская обл. Всемирный фонд природы WWF-Украина приступил к наблюдению за этим водно-болотным угодьям несколько лет назад, а в 2022 году при поддержке Фонда Кока-Кола (The Coca-Cola Foundation) проведет основные научные исследования и подготовит детальный план следующего этапа – обводнение и восстановление Глухани. / Фото: Ирина Костенко / WWF-Украина

Чтобы предотвратить рост водных проблем, в частности из-за военных действий, и ускорить восстановление водной экосистемы, необходимо, в частности, провести инвентаризацию и масштабное восстановление природных водно-болотных угодий и торфяников, особенно на Полесье, обеспечить привлечение к ответственности лиц, неправомерно использующих поймы рек, луга и остатки степи, поощрить использование природоориентированных решений в сельском хозяйстве, лесном и водном секторах, для развития городов, вернуть часть малоэффективных для агропроизводства пахотных земель в состояние природных территорий. А также запретить осушение природных территорий по всей стране. В качестве примера WWF-Украина приводят Полесье, где за последние сто лет было осушено более 1 млн га болот. Это катастрофические масштабы утраченных ресурсов.

«Нам необходимо признать, что без устоявшихся решений в системе водоснабжения и управления водными ресурсами, в частности на этапе восстановления, мы не сможем решить проблему доступа к воде и уменьшить засухи, — объясняет Инна Гоч, руководитель направления Вода WWF-Украина. — Одним из таких инструментов являются природоориентированные решения, которые способны помочь противостоять засухам, опустошению, природным катаклизмам».

Все, что необходимо — только «встроить» реализацию таких решений в планы обновления Украины. А также — поддерживать водные экосистемы в максимально приближенном к естественному состоянии, добавляют в WWF-Украина.

В противном же случае Украина, как и весь мир, будет ждать усиления дефицита питьевой воды. Уже сейчас в ООН прогнозируют, что к 2050 году от 4,8 до 5,7 млрд человек на планете в течение как минимум одного месяца будут ежегодно жить в регионах, где существует дефицит воды.

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